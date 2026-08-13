Lutsharel Geertruida comparte un mensaje críptico en Instagram: ¿traspaso inminente?

Lutsharel Geertruida ha vuelto a pronunciarse en Instagram con una enigmática Story. El defensa de 26 años ha publicado una pantalla negra con un reloj de arena. Geertruida ha sido vinculado en las últimas semanas con PSV y Feyenoord, y desde el jueves también con el Ajax.

Antes, este jueves, Sky Deutschland informó de que el Ajax ha preguntado al Leipzig por la situación de Geertruida. El club de Ámsterdam quiere hacerse con él en calidad de cedido.

No es ningún secreto que Geertruida está muy bien considerado en Países Bajos. El central, que también puede actuar como lateral derecho, ya ha alcanzado un acuerdo personal con el PSV.

También el Feyenoord lleva tiempo pensando en el regreso del futbolista de Róterdam, que debutó en el fútbol profesional en De Kuip.

No está del todo claro si el reloj de arena tiene algo que ver con un posible traspaso. Sin embargo, no es la primera vez este verano que Geertruida lanza un mensaje críptico en Instagram.

A principios de agosto, cuando se le relacionaba tanto con el PSV como con el Feyenoord, ya compartió una foto de la carta 'UNO reverse'. En el mundo online, esa carta se ha convertido en un meme, un símbolo de un giro repentino y sorprendente. Las teorías sobre el significado de la foto no tardaron en circular.

Algunos especularon con que significaba que ‘regresa’ al Feyenoord, mientras que otros interpretaron que Geertruida pone rumbo al ‘número uno’ de la Eredivisie (PSV).

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