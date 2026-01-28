Levante vs. Atlético de Madrid, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Levante recibe a Atlético de Madrid este sábado 31 de enero a las 18:30 horas (tiempo de España) en el estadio Ciutat de València, por la vigésima segunda jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Levante vs. Atlético de Madrid de LaLiga 2025-26

Los Granotas llegan al compromiso después de vencer por marcador de 3-2 a Elche en la fecha 21, con goles de Pablo Martínez Andrés, Adrián de la Fuente y Alan Matturro. El equipo dirigido por Luís Castro es penúltimo en la clasificación con 17 puntos, cinco por debajo de la zona de seguridad en la lucha por el no descenso.

Por su parte, los Colchoneros derrotaron por 3-0 a Mallorca en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Alexander Sorloth y Thiago Almada, además de un tanto en propia puerta de David López. El cuadro a cargo de Diego Simeone es tercero en la tabla con 44 unidades, ocho por detrás del Barcelona.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Levante vs Atlético de Madrid, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN ,DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN Select y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Levante vs Atlético de Madrid

Primera División - Primera División Estadio Ciudad de Valencia

El partido se disputa este sábado 31 de enero a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Ciutat de València.

México: 11:30 horas

Argentina: 14:30 horas

Estados Unidos: 12:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Levante

Manu Sánchez habló en conferencia de prensa a mitad de semana sobre lo que será un reencuentro con el club en el que se desarrolló a través de su cantera y donde incluso logró disputar minutos con el primer equipo.

"Es un partido muy especial para mí. Estuve muchos años en la cantera, y ojalá se de como en la ida con otro gol mío y con un resultado positivo. De la generación en la que yo estuve en el primer equipo creo que solo quedan Koke, Llorente, Oblak y Giménez. Han hecho muchos cambios pero aun así siguen siendo uno de los mejores equipos de Europa y rinden a un nivel muy alto", expresó.

Noticias del Atlético de Madrid

Los Colchoneros vienen de una inesperada y dolorosa derrota a mitad de semana en la Champions League a manos del Bodo/Glimt por 1-2, aún con el tanto de Alexander Sorloth para abrir el marcador.

Con el resultado cayeron a la 14° posición del tablero y se verán obligados a disputar el playoff para ganarse un lugar en los octavos de final.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles