Gary Lineker alimenta las especulaciones de transferencia de Julián Álvarez al Arsenal mientras revela información interna sobre el delantero del Atlético de Madrid
El presentador de Match of the Day deja caer una pista sobre fichajes
Lineker ha ofrecido una actualización significativa respecto al futuro de uno de los delanteros más destacados de Europa, sugiriendo que los vínculos de Arsenal con Álvarez pueden tener sustancia debido a la situación personal del jugador. El ex internacional inglés afirmó tener conocimiento sobre la satisfacción del delantero con la vida en la capital española.
Mientras discutía los rumores que conectan al internacional argentino con un traslado al Emirates Stadium, Lineker fue cuidadoso al matizar su declaración pero se mantuvo firme en su comprensión de la mentalidad del jugador. "Probablemente sea una completa tontería como la mayoría de estas cosas en las redes sociales, pero vi que estaban vinculados con Julián Álvarez, quien sé que no está completamente feliz con la vida en el Atlético," declaró Lineker en el podcast Rest is Football.
Argumentó que agregar a un jugador con el pedigrí de Álvarez a la actual plantilla de los Gunners sería un movimiento decisivo en su búsqueda de grandes trofeos. "Ahora, ese es el tipo de jugador que sabes que puede manejar las grandes ocasiones - es un ganador de la Copa del Mundo, por el amor de Dios," añadió Lineker. "Alguien así en el Arsenal sería el fin del juego."
- Getty Images Sport
Arteta busca potencia ofensiva en medio de la sequía de goles
Los vínculos con Álvarez llegan en un momento crítico para el entrenador Mikel Arteta. Se informa que el jefe del Arsenal está buscando reforzar sus opciones de ataque antes de la ventana de transferencias de verano después de un período difícil para su ataque. El club del norte de Londres ha visto cómo los goles de su delantera actual se han secado en las últimas semanas, un declive en la producción que ha afectado directamente su intento por el título de la Premier League.
Esta falta de contundencia ha generado duras críticas de los expertos, incluido Jamie Carragher, quien ha acusado públicamente al equipo de carecer de la calidad necesaria en el ataque para lograr su objetivo. La posible llegada de un ganador probado como Álvarez abordaría estas preocupaciones directamente. Sin embargo, Lineker también emitió una advertencia al actual equipo, señalando que, aunque un nuevo fichaje podría ser la solución a largo plazo, el equipo necesita una respuesta inmediata. "Pero necesitan que uno o dos de estos delanteros actuales comiencen a marcar de manera razonablemente regular", observó.
Ganador de la Copa del Mundo sufre sequía de goles en España
A pesar de su reputación como un talento de clase mundial, Álvarez ha tenido un periodo mixto desde que se unió al Atlético desde el Manchester City en el verano de 2024. El jugador de 25 años ha logrado anotar 11 goles en 29 apariciones en todas las competiciones para el equipo de Diego Simeone esta temporada, un retorno respetable en papel. Sin embargo, su reciente forma en La Liga - su último gol en la máxima categoría llegó a principios de noviembre - ha sido motivo de preocupación y podría estar contribuyendo a la descontento al que alude Lineker.
El delantero no ha logrado encontrar el fondo de la red en cada uno de sus últimos 10 partidos de liga, una racha estéril que ha levantado cejas dada su historia prolífica. Esta caída en el rendimiento, combinada con el descontento reportado, podría abrir la puerta para que el Arsenal haga su movimiento. Sin embargo, alejarlo del Atlético de Madrid no será barato. Informes generalizados indican que el club español podría estar dispuesto a vender al final de la temporada, pero exigirían una tarifa en la región de £86 millones para sancionar la salida de su fichaje estrella.
- Getty Images Sport
Un posible éxito de taquilla de verano
La posibilidad de que el Arsenal gaste una suma tan significativa refleja la urgencia de su situación. Con Carragher y otros críticos destacando la deficiencia en el último tercio, el club parece listo para respaldar a Arteta en el mercado. La disponibilidad de un jugador de la talla de Álvarez -con solo 25 años y una medalla de ganador del Mundial en su colección- representaría un gran golpe y reforzaría sus filas con el fichaje millonario de verano Viktor Gyokeres decepcionando desde su traslado desde el Sporting CP.
Si la información de Lineker sobre la felicidad del jugador es precisa, los Gunners podrían tener una oportunidad genuina de negociar un acuerdo. La combinación de la necesidad del Arsenal de un finalizador clínico y el deseo reportado del jugador por un cambio de escenario podría resultar en uno de los mayores traspasos del verano. Por ahora, los seguidores se aferrarán a la evaluación de Lineker de que tal fichaje sería "game over" para sus rivales.