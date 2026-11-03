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Lens vs. Como: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 15:00 Stade Bollaert-Delelis

El partido entre Lens y Como comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Lens vs. Como hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

El partido entre Lens y Como se transmite en directo por DAZN.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Lens y Como?

Lens llega a este partido con un balance irregular: dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su actuación más reciente fue una derrota en casa por 0-1 ante Lille en la Ligue 1. Antes tuvo que asimilar un 3-0 contra el Club Brujas en la Champions League, mientras que las victorias ante Paris FC (2-1) y Troyes (3-1 a domicilio) mejoran algo el balance. En total, Lens marcó ocho goles y encajó seis en esos cinco partidos.

Como muestra un estado de forma hasta ahora desconocido para un recién ascendido: cinco victorias en cinco partidos, sin empates ni derrotas. El 1-0 ante Venezia fue su triunfo más reciente, precedido por un 3-1 en Turín y un espectacular 4-1 ante Manchester United en la Champions League. Como marcó 11 goles en esos cinco encuentros y solo encajó dos.

Lens vs. Como: alineaciones

Lens vs. Como: estado de forma

Lens vs. Como: balance de enfrentamientos directos

Lens vs. Como: las clasificaciones