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Lens vs. Como: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 15:00 Stade Bollaert-Delelis

El partido entre Lens y Como comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Lens vs. Como hoy en directo: ¿dónde verlo por televisión y streaming?

El partido entre Lens y Como se retransmitirá en directo por DAZN.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con Lens y Como?

El Lens llega a este partido con un balance irregular: dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su actuación más reciente fue una derrota por 0-1 en casa ante el Lille en la Ligue 1. Antes tuvo que encajar un 3-0 frente al Club Brujas en la Champions League, mientras que las victorias ante el Paris FC (2-1) y el Troyes (3-1 a domicilio) mejoran algo el balance. En total, el Lens marcó ocho goles y encajó seis en esos cinco partidos.

El Como muestra un estado de forma hasta ahora desconocido para un recién ascendido: cinco victorias en cinco partidos, sin un solo empate ni ninguna derrota. El 1-0 ante el Venezia fue su triunfo más reciente, precedido por un 3-1 en Turín y el espectacular 4-1 frente al Manchester United en la Champions League. El Como marcó 11 goles en esos cinco encuentros y solo encajó dos.

Lens vs. Como: alineaciones

Lens vs. Como: estado de forma

Lens vs. Como: balance de enfrentamientos directos

Lens vs. Como: las clasificaciones