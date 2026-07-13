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semi final ChatGPT

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La inteligencia artificial predice los finalistas del Mundial 2026

Argentina vs Egipto
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Argentina vs Switzerland
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Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Francia vs Marruecos
Francia
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Francia vs España
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Noruega vs Inglaterra
Noruega
Argentina
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EE. UU.
Suiza
Inglaterra
Francia
Marruecos
España
Noruega

Una semifinal emocionante

La Copa del Mundo 2026 entra en su recta final con Francia, España, Inglaterra y Argentina en semifinales. Aunque están muy igualados, las estadísticas y el nivel técnico otorgan una ligera ventaja a dos selecciones.

Según el rendimiento de cada selección en el torneo, la inteligencia artificial pronostica una final Francia-Argentina.

Esta proyección se basa en factores técnicos y estadísticos, no solo en la historia o en los nombres de los jugadores.

Francia destaca como el equipo más equilibrado, con el ataque más potente y la mejor diferencia de goles, y ha mostrado capacidad para ganar a defensas ordenadas. Además, el equipo de Didier Deschamps llegó a semifinales sin prórroga, lo que le da una ventaja física para enfrentar a España.

En la otra semifinal ve un duelo más igualado entre Inglaterra y Argentina, con una ligera ventaja para la campeona.

Aunque Argentina ha recibido más goles, mostró fortaleza al remontar ante Egipto y vencer a Suiza, demostrando capacidad para manejar la presión.

 Inglaterra, en cambio, depende de Jude Bellingham y Harry Kane, pero su ataque no ha convencido tanto.

Esta previsión no se basa en los últimos enfrentamientos directos, pues la actual selección francesa difiere técnicamente de las anteriores, a pesar de haber perdido sus dos últimos partidos contra España, mientras que los duelos recientes entre Inglaterra y Argentina son escasos. Por ello, el criterio principal ha sido el rendimiento en este torneo, el equilibrio táctico, las estadísticas ofensivas y defensivas y la gestión de la eliminatoria.

Por ello, Francia parte como favorita ante España, y de que Argentina supere a Inglaterra, para que ambas selecciones se enfrenten en una esperada final que nos recuerde a la del Mundial 2022. Las diferencias entre los cuatro equipos son mínimas, así que cualquier sorpresa es posible.

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