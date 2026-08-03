¿Jugará De Bruyne junto a Messi en el Inter Miami?

Una fuente del Inter Miami confirmó la postura del club sobre el fichaje del belga Kevin De Bruyne, especialmente tras los informes que circularon acerca de la entrada del club estadounidense en negociaciones con el centrocampista de la selección de Bélgica.

La fuente aclaró, en declaraciones a la cadena "ESPN", que el Inter Miami no ha tomado la iniciativa de contactar con De Bruyne, y que tampoco ha mantenido conversación alguna con el centrocampista de la selección de Bélgica, pese a los constantes informes que lo vincularon con un traspaso al club.

La fuente señaló que el Inter Miami se centrará, en cambio, en sacar el máximo provecho posible de su plantilla actual durante la Leagues Cup y los próximos partidos de la Major League Soccer.

El club del sur de Florida, que cuenta entre sus filas con Lionel Messi, presentó recientemente a su nuevo jugador Casemiro, durante el acto de presentación ante la afición en el estadio New, antes de su debut en casa la noche del sábado.

El jugador se incorporó al equipo en un traspaso libre, con un contrato que se extiende hasta el final de la temporada 2027 de la Major League Soccer, con opción de prórroga hasta junio de 2029.

El Inter Miami también fichó al defensa ecuatoriano Freisco Caicedo cedido por el club costarricense FC Moravia FCM, hasta la conclusión de la temporada de primavera de 2027 de la Major League Soccer.

El Inter Miami ocupa el segundo puesto en la clasificación de la Conferencia Este con 38 puntos en 18 partidos, después de empatar 2-2 con el Columbus Crew en la última jornada.