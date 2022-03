Lateral izquierdo, la posición que ha convertido a Johan Vásquez en indiscutible del Genoa

Esta no es precisamente la temporada que Johan Vásquez esperaba tener en su primer año en Europa. El mexicano llegaba con la idea de aprender de sus compañeros, aprovechar las pocas oportunidades que le ofreciera el entrenador y poco a poco comenzar a consolidarse en la Serie A. Pero los acontecimientos se precipitaron por la crisis deportiva de Genoa y ahora el central es un indiscutible en su equipo.

Todo comenzó con las lesiones de Mattia Bani, Zinho Vanheusden y Nikola Maksimovic, las cuales abrieron el camino para el estreno de Vásquez con la camiseta de Il Grifone. El mexicano aprovechó la oportunidad de la mejor manera, marcando un golazo de cabeza en el empate contra Sassuolo por 2-2. El nombre de Johan, contra todo pronóstico, ha sido habitual en el once del Genoa desde entonces.

Sin embargo, la regularidad del nacido en Sonora no solo responde al gran rendimiento que ha tenido como central, sino también a la capacidad para desempeñarse en otros puestos: Vásquez también ha sido utilizado como lateral izquierdo en varias oportunidades, una posición en la que ha cumplido con creces y con la que se ha ganado la confianza de Alexander Blessin, técnico que llegó tras la salida de Shevchenko.

El timonel ha encontrado la solidez que tanta falta le hizo al Genoa en el inicio de temporada, cuando era uno de los equipos más goleados de toda la Serie A. Y es que tan solo han recibido dos goles en los últimos siete partidos disputados en el Calcio, periodo en el que Johan jugó seis partidos como lateral izquierdo y uno en el puesto de central izquierdo, siendo clave en esta recuperación defensiva del equipo.

Esa versatilidad ha sido determinante para Vásquez, no solo por el crecimiento que tendrá como jugador y lo mucho que esto le ayudará para el resto de su carrera, sino también porque es garantía de minutos. Cuando no juega en el centro de la zaga, Blessin lo recorre hacia la banda y su rendimiento no se ve afectado. Es la mejor carta que actualmente tiene el mexicano para disputar todos los minutos en lo que viene en el Calcio.

Las estadísticas del Genoa demuestran que Vásquez ha sido fundamental para los cuatro entrenadores que ha tenido el equipo en la temporada: el defensa suma 1271 minutos y 20 partidos como titular, el cuarto con mayor participación en todo el equipo. Solo lo superan Salvatore Sirigu, Milan Badelj y Andrea Cambiaso, quienes vienen siendo habituales desde la primera fecha del campeonato.

Al Genoa le restan 10 finales en ese camino hacia la permanencia en la Serie A. Tan solo seis puntos lo separan de los puestos de salvación, algo a lo que solo pueden aspirar a partir de la solidez defensiva que encontraron con Blessin en el banquillo y Vásquez como lateral izquierdo. El exPumas está haciendo su parte y si la ofensiva responde en las próximas citas, el milagro podría estar aún más cerca.