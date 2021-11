De no jugar a titular indiscutible: ¿cómo Johan Vásquez se ganó la confianza en Genoa?

Davide Ballardini lo ha intentado todo: cambiar el esquema, la defensa, los jugadores... pero nada funciona. Genoa ha sido un atajo de errores en la Serie A, donde dos puntos lo separan de los puestos de descenso luego de 12 partidos disputados en la temporada.

Y en este complicado contexto emerge la figura de Johan Vásquez. El mexicano llegó en el pasado mercado de pases procedente de Pumas y aunque su posición habitual era el banquillo de suplentes, en las últimas semanas su situación dio un cambio 180 grados.

El medallista de bronce en Tokio 2020 hizo su estreno en el duelo contra Sassuolo, el pasado 17 de octubre. En dicho partido no solo tuvo una extraordinaria actuación, sino que además marcó un golazo de cabeza para poner el 2-2 definitivo a pocos minutos del final.

"Vásquez y Caicedo muy bien, aunque el mexicano aún no ha entendido nuestra liga. Pero es muy talentoso y nos mantenemos con él", expresó Ballardini sobre el central de la Selección mexicana, luego de haber convertido su primer gol con la playera del Genoa.

Pero, ¿por qué se ha vuelto indiscutible?

En Genoa son conscientes del talento y la calidad de Vásquez, pero lo cierto es que su aparición en el once inicial responde a las bajas que tiene Ballardini en defensa: Mattia Bani, Zinho Vanheusden y Nikola Maksimovic se han perdido los últimos compromisos debido a las lesiones que atraviesan.

Es por eso que Ballardini se vio en la obligación de echar mano del banquillo, siendo Vásquez la única opción que tenía a su disposición. La presencia del mexicano se ha dado en distintos escenarios, ya sea en partidos donde juegan con línea de cuatro defensores o en otros con una línea de cinco.

Sin embargo, hay que destacar que Vásquez ha cumplido con las expectativas desde el momento en el que tuvo la oportunidad de debutar en la Serie A. El rendimiento del exPumas ha dejado más que satisfecho al timonel italiano, quien no ha dudado en mantenerlo en el equipo titular del Genoa.

El reto de Vásquez

La idea es que este momento no sea temporal y que Johan mantenga esa regularidad en el transcurso de la temporada. Para ello, es imprescindible mostrar un alto nivel y demostrarle a Ballardini que puede pelear por un puesto en el once inicial, ser considerado para las grandes citas y ayudar al equipo a alcanzar la permanencia.

Genoa es uno de los equipos de la Serie A con peores registros defensivos, pues ha recibido hasta el momento 22 goles en 11 partidos disputados. Solo mantuvo su valla invicta en una oportunidad: en el empate sin goles contra Venecia, partido en el que Vásquez disputó los 90 minutos junto a Cambiasso, Biraschi y Criscito en el fondo.

El mexicano repitió en el once para enfrentar al Empoli, en un partido correspondiente a la Jornada 12 del Calcio. Johan aprovechó la oportunidad, jugando a un alto nivel y estando en el campo todo el partido. Aunque su equipo no pudo reencontrarse con la victoria, la actuación del ex Pumas volvió a estar a la altura de las circunstancias.