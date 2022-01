El puesto de Johan Vásquez no corre peligro con la llegada de Blessin al banquillo del Genoa

Genoa tiene un amplio inventario de errores en lo que va de Serie A. La temporada del conjunto Rossoblu ha sido un completo desastre desde el inicio, al punto que desde hace varios meses la única aspiración del club no es otra que asegurar la permanencia en el Calcio. Sin embargo, dicho objetivo se ha convertido en una meta que por momentos parece inalcanzable para un equipo sembrado en la zona de descenso.

Los cambios de director técnico han sido una constante en el Genoa, que no pudo encontrar la regularidad deseada con Davide Ballardini, Andriy Shevchenko y menos con Abdoulay Konko, quien en su breve paso como entrenador interino se llevó una goleada ante Fiorentina por 6-0. Ahora llega el turno de Alexander Blessin, estratega alemán que tiene un reto mayúscula al frente de este equipo en crisis.

Tanta inestabilidad pone en entredicho la condición de indiscutible de casi cualquier futbolista. Genoa no goza de un buen momento y las medidas radicales estarán a la orden del día, buscando una reacción que evite que la permanencia sea imposible dentro de unas semanas. Sin embargo, ese no es el caso de Johan Vásquez, cuya titularidad es una de las pocas cosas que no está en discusión en el cuadro italiano.

Y es que a pesar de lo desastrosa que ha sido la temporada del Genoa y los alarmantes números defensivos que tiene hasta el momento, Vásquez sorpresivamente ha sido de lo más rescatable del equipo. El mexicano supo aprovechar la delicada situación del equipo para mostrar su potencial, consolidarse como un central que genera mucha confianza y que cuenta con un liderazgo que sorprende a su corta edad.

El artículo sigue a continuación

La idea con la que llega Blessin es mantener el 3-5-2 que ha sido habitual a lo largo de la campaña, y con el que Vásquez se ha sentido bastante cómodo en el campo. A largo plazo podría introducir una variante con el 4-3-3, pero en las primeras de cambio mantendrá la estructura de tres centrales en el fondo. Vásquez, en ese sentido, se mantendría como pilar en la última línea junto a Mattia Bani y Leo Ostigard.

El aporte de Vásquez, aunque insuficiente para evitar la debacle del equipo, es evidente en cada una de las presentaciones del Genoa. Y no solo cuando juega, sino también cuando está ausente: el central mexicano se perdió el duelo contra Fiorentina por suspensión y el equipo lo pagó caro, cayendo goleado por 6-0 en un partido donde la fragilidad defensiva del cuadro Rossoblu quedó al desnudo.

La primera prueba de Blessin en el banquillo del Genoa será este fin de semana ante Udinese, un duelo en el que el alemán seguramente se aferrará a la solidez de Johan para intentar sumar en su debut. Al igual que con Shevchenko, el mexicano está llamado a comandar este nuevo periodo de transición y acercar al equipo al sueño de la permanencia en la Serie A.