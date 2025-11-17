Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
World Cup Qualification CONCACAF
team-logoJamaica
team-logoCuracao
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Jamaica vs. Curazao, Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026 entre Jamaica y Curazao, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Jamaica recibe a Curazao este martes 18 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo local) en el estadio Nacional, por la sexta jornada de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Jamaica vs. Curazao de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Los Reggae Boyz llegan al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a Trinidad y Tobago en la fecha cinco, con gol de Renaldo Cephas. El equipo dirigido por Steve McClaren es segundo en el Grupo B con 10 puntos, obligado a ganar para obtener el boleto directo al Mundial, pero con el repechaje ya en la bolsa sin importar el resultado.

Por su parte, la Familia Azul venció por 7-0 a Bermudas en su más reciente partido de liga, con un doblete de Jordi Paulina, junto a las anotaciones de Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Sontje Hansen, Ar'jany Mar y Roshon van Eijma. El cuadro a cargo de Dick Advocaat es líder en la tabla con 11 unidades, de manera que le basta un empate para clasificar a su primera Copa del Mundo.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Jamaica vs Curazao, Eliminatorias Concacaf al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaCONCACAF YouTube
SudaméricaCONCACAF YouTube
MéxicoAzteca Deportes Network (por confirmar)
Estados UnidosParamount+

El partido estará disponible en España y Sudamérica a través de CONCACAF Youtube, mientras que en México se podrá seguir por Azteca Deportes Network (a falta de confirmación oficial).

Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Jamaica vs Curazao

crest
World Cup Qualification CONCACAF - Copa del Mundo - Clasificación CONCACAF - Grupo 2

El partido se disputa este martes 18 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Nacional de Jamaica.

  • México:19:00 horas
  • Argentina:22:00 horas
  • Estados Unidos:20:00 horas (tiempo del este)
  • España:02:00 horas (miércoles 19)

Noticias del equipo y escuadras

Jamaica contra Curacao alineaciones

JamaicaHome team crest

4-1-4-1

Formación

4-3-3

Home team crestCUW
1
A. Blake
2
D. Lembikisa
5
E. Pinnock
6
R. King
22
G. Leigh
10
B. Reid
20
R. Cephas
14
I. Hayden
21
I. Fray
7
D. Gray
11
S. Nicholson
1
E. Room
5
S. Floranus
18
A. Obispo
2
S. Sambo
4
R. van Eijma
10
L. Bacuna
7
J. Bacuna
8
L. Comenencia
12
S. Hansen
9
J. Locadia
14
K. Gorre

4-3-3

CUWAway team crest

JAM
-Alineación

Suplentes

Manager

  • S. McClaren

CUW
-Alineación

Suplentes

Manager

  • D. Advocaat

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Jamaica

Los Reggae Boyz sueñan con su segundo Mundial, después de su lejano debut en 1998. Con una generación liderada por futbolistas como Ethan Pinnock, Rico Henry, Mason Holgate y Demarai Gray, solo queda dar el último paso en la eliminatoria.

Noticias de la Selección de Curazao

La Familia Azul se encuentra al borde de hacer historia con una clasificación a su primer Mundial. En el proceso lograron regresar a una Copa Oro y ganar su grupo en la Liga B de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Cómo llegan al partido

JAM
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/3
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

CUW
-Formulario

Gol marcado (encajado)
13/3
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

JAM

Últimos partidos

CUW

1

Victoria

1

Empate

1

Victoria

3

Goles marcados

3
Partidos de más de 2.5 goles
0/3
Ambos equipos anotaron
1/3

Clasificación

