Jamaica vs. Curazao, Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Jamaica recibe a Curazao este martes 18 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo local) en el estadio Nacional, por la sexta jornada de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Jamaica vs. Curazao de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Los Reggae Boyz llegan al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a Trinidad y Tobago en la fecha cinco, con gol de Renaldo Cephas. El equipo dirigido por Steve McClaren es segundo en el Grupo B con 10 puntos, obligado a ganar para obtener el boleto directo al Mundial, pero con el repechaje ya en la bolsa sin importar el resultado.

Por su parte, la Familia Azul venció por 7-0 a Bermudas en su más reciente partido de liga, con un doblete de Jordi Paulina, junto a las anotaciones de Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Sontje Hansen, Ar'jany Mar y Roshon van Eijma. El cuadro a cargo de Dick Advocaat es líder en la tabla con 11 unidades, de manera que le basta un empate para clasificar a su primera Copa del Mundo.

Cómo ver Jamaica vs Curazao, Eliminatorias Concacaf al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España CONCACAF YouTube Sudamérica CONCACAF YouTube México Azteca Deportes Network (por confirmar) Estados Unidos Paramount+

El partido estará disponible en España y Sudamérica a través de CONCACAF Youtube, mientras que en México se podrá seguir por Azteca Deportes Network (a falta de confirmación oficial).

Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Hora de inicio de Jamaica vs Curazao

El partido se disputa este martes 18 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Nacional de Jamaica.

México: 19:00 horas

19:00 horas Argentina: 22:00 horas

22:00 horas Estados Unidos: 20:00 horas (tiempo del este)

20:00 horas (tiempo del este) España:02:00 horas (miércoles 19)

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Jamaica

Los Reggae Boyz sueñan con su segundo Mundial, después de su lejano debut en 1998. Con una generación liderada por futbolistas como Ethan Pinnock, Rico Henry, Mason Holgate y Demarai Gray, solo queda dar el último paso en la eliminatoria.

Noticias de la Selección de Curazao

La Familia Azul se encuentra al borde de hacer historia con una clasificación a su primer Mundial. En el proceso lograron regresar a una Copa Oro y ganar su grupo en la Liga B de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

