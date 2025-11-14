Italia vs. Noruega, Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Italia recibe a Noruega este domingo 16 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio San Siro, por la décima jornada del Grupo I de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026.
Sigue aquí en directo el Italia vs. Noruega de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026
La Azzurra llega al compromiso después de vencer por marcador de 2-0 a Moldavia en la fecha nueve, con goles de Gianluca Mancini y Francesco Pio Esposito. El equipo dirigido por Gennaro Gattuso es segundo en el Grupo I con 18 puntos, sin opciones realistas de aspirar a arrebatarle la cima a los noruegos, resignados a buscar el Mundial a través del repechaje.
Por su parte, los Vikingos Rojos vencieron por 4-1 a Estonia en su más reciente partido de la eliminatoria, con dobletes de Erling Haaland y Alexander Sorloth. El cuadro a cargo de Ståle Solbakken es líder en la tabla con 21 unidades y ventaja de 17 goles sobre Italia, por lo que se les puede considerar clasificados a la Copa del Mundo.
Cómo ver Italia vs Noruega, Eliminatorias UEFA al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo
|PAÍS O ZONA
|CANAL O STREAMING
|España
|UEFA TV
|Sudamérica
|ESPN 2, Disney+ Premium
|México
|Sky Sports
|Estados Unidos
|ViX, FOX Sports 1, Fubo Sports
El partido estará disponible en España a través de UEFA TV, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.
En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX, FOX Sports 1 y Fubo Sports.
Hora de inicio de Italia vs Noruega
El partido se disputa este domingo 16 de noviembre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio San Siro.
- México:13:45 horas
- Argentina:16:45 horas
- Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)
Noticias del equipo y escuadras
Noticias de la Selección de Italia
La Azzurra corre el riesgo de perderse su tercer Mundial consecutivo. Italia regresa a la repesca, donde fracasó rumbo a las Copas del Mundo de Qatar 2022 (0-1 vs. Macedonia del Norte) y Rusia 2018 (0-1 vs. Suecia).
Noticias de la Selección de Noruega
Los Vikingos Rojos harán su regreso a un Mundial desde su última aparición en 1998 y además, Erling Haaland tendrá la oportunidad de sobresalir en un escenario que será nuevo para él.
