Haaland's bid to take Norway to first World Cup in 28 yearsGetty/GOAL
Richard Martin y Nicolás De Marco

El histórico Erling Haaland está listo para desatar la 'fiesta más grande de la historia' mientras la estrella del Manchester City busca llevar a Noruega a su primer Mundial en 28 años y superar a su padre

Ganar trofeos y premios de máximo goleador puede ser rutina para Erling Haaland, pero esta semana el delantero está al borde de lo que podría ser una oportunidad única en la vida: clasificar para la Copa del Mundo con Noruega. Desde que Haaland nació en el año 2000, Noruega nunca ha competido en el escenario más grande del mundo. Sus seis intentos han fracasado, alcanzando los play-offs solo en una ocasión.

La clasificación automática para la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, sin embargo, está en sus propias manos. Y en los pies de Haaland. El delantero del Manchester City es el máximo goleador en la clasificación de la UEFA con 12 goles en seis partidos, cinco más que su rival más cercano, Memphis Depay.

En el clasificatorio más reciente de Noruega contra Israel, Haaland anotó un hat-trick en una goleada de 5-0. En el partido anterior, marcó cinco goles y asistió en dos más mientras Noruega aplastaba a Moldavia 11-1. Los escandinavos han ganado todos sus seis partidos y tienen una ventaja de tres puntos sobre Italia antes de sus dos últimos partidos: el partido en casa del jueves contra Estonia y el enfrentamiento del domingo con los Azzurri en San Siro.

Pero lo más crucial, y en gran parte gracias al insaciable apetito de Haaland por marcar, es que tienen una ventaja de 16 goles en la diferencia de goles, el criterio de desempate en caso de que terminen con la misma cantidad de puntos que Italia. La victoria contra Estonia, que ha perdido cinco de sus siete clasificatorios, les garantizará prácticamente un lugar en la Copa del Mundo.

Haaland y Noruega no dan nada por hecho, pero están al borde de lo que el delantero, que ha ganado casi todos los trofeos importantes con el City, ha descrito como el mayor objetivo de su carrera.

  • Alfie Erling 2Getty

    Lazos familiares

    Haaland tiene una relación muy cercana con su padre exfutbolista, Alfie, pero también una sana rivalidad con él. "Nunca me presionó para nada, pero él sabía desde temprano que yo quería ser bueno en el fútbol," Haaland le dijo a la revista Time . "Dije hace mucho tiempo 'Espero ser mejor que tú'. Se lo he dicho muchas veces. Eso ha sido algo que me ha motivado desde joven, vivir del fútbol y ser mejor que él."

    Es justo decir que Erling ya ha tenido una carrera mucho más impresionante que Alfie, quien no ganó ningún honor importante en sus 20 años de carrera en el fútbol profesional. Erling, en contraste, ha ganado nueve trofeos, incluyendo la Liga de Campeones y la Premier League, dos Botas de Oro y ha sido nombrado Jugador de la Temporada tanto en Inglaterra como en Alemania. Pero Alfie puede presumir de algo que su hijo aún no ha logrado: ha jugado en un Mundial.

    Alfie fue parte del equipo de Noruega que se clasificó para la Copa del Mundo de 1994 en los EE.UU., por lo que hay una significancia añadida en el intento de Erling de llegar al torneo del próximo verano y convertirse en el segundo miembro de su familia en no solo jugar en la competencia más prestigiosa del mundo, sino hacerlo en el mismo país que su padre.

  • Norway ItalyGetty

    'La fiesta más grande de la historia'

    Noruega alcanzó por última vez la Copa del Mundo en 1998 (Alfie no formó parte del equipo), y mientras que en EE. UU. se quedaron dolorosamente fuera de la fase eliminatoria por un gol después de que los cuatro equipos de su grupo terminaran con cuatro puntos, Noruega tuvo un viaje épico en Francia, llegando a los octavos de final al vencer nada menos que a los campeones mundiales Brasil. 

    Es cierto que Brasil ya se había clasificado como ganador del Grupo A, pero aún así alinearon un equipo estelar que incluía a Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo y al mejor jugador del mundo en ese momento, Ronaldo. Noruega fue superada en el minuto 79, pero llevó a cabo una increíble remontada en el espacio de cinco minutos para arrebatar una victoria de 2-1 gracias a los goles de Tore Andre Flo y un penalti en el minuto 89 de Kjetil Rekdal. 

    Noruega fue derrotada 1-0 por Italia en los octavos de final, pero nadie que viviera entonces olvidará el logro de vencer a Brasil y llegar a la fase eliminatoria. Haaland no está pensando tan lejos, pero sabe que solo llegar a las finales sería un logro histórico. "Si nos clasificáramos para la Copa del Mundo, sería como si otra gran nación la ganara", dijo a Time. "Sería la mayor fiesta de todas. Las escenas en Oslo serían increíbles."

  • Haaland SolbakkenGetty

    "Harto y cansado"

    Noruega tuvo algo parecido a la fiesta más grande de todas cuando vencieron a Italia 3-0 en junio. La lluvia había caído incesantemente durante todo el partido, pero los aficionados permanecieron dentro del Ullevaal Stadion mucho después del pitido final, serenando a sus jugadores mientras llevaban puestos sus impermeables.

    "La gente no quería irse a casa", dijo el entrenador Stale Solbakken. "La lluvia caía torrencialmente, pero estaban allí mucho antes del partido y mucho después del partido".

    Solbakken fue parte del equipo en la Copa del Mundo de 1998, dando al grupo actual de jugadores, la gran mayoría de los cuales no habían nacido entonces, un vínculo con el pasado, aunque es uno que Solbakken quiere romper: "Estamos hartos de hablar de eso ahora, así que necesitamos llegar a otro torneo. Hace 25 años que no estamos en un torneo importante, así que ya es hora".

    La experiencia de Solbakken en la Copa del Mundo ni siquiera es su logro más significativo. Mientras entrenaba con el FC Copenhagen en 2000, el internacional noruego en 57 ocasiones colapsó por un ataque al corazón ya que su corazón dejó de latir durante casi siete minutos y entró en coma durante 30 horas. "Estaba clínicamente muerto", dijo el médico del club que lo revivió. "Es un milagro que todavía esté vivo".

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-QUALIFIERS-NOR-ITAAFP

    'El mayor ganador de partidos'

    Solbakken se vio obligado a retirarse a la edad de 30 años, comenzando su carrera como entrenador en 2002. Ganó ocho títulos de liga con Copenhague en dos etapas antes de convertirse en entrenador de Noruega en 2020. Está bendecido con una generación increíble de jugadores encabezada por Haaland y Martin Odegaard (quien está lesionado en este momento), y respaldado por el compañero de equipo de Haaland en el City, Oscar Bobb, el delantero del Atlético de Madrid Alexander Sorloth, el extremo del RB Leipzig Antonio Nusa, el mediocampista del Fulham Sander Berge y el lateral del Borussia Dortmund Julian Ryerson.

    "Ofensivamente, ahora tenemos jugadores con algo de factor X. Sentimos que siempre podemos anotar un gol", añadió Solbakken. "Como equipo, nos hemos vuelto mucho más sólidos defensivamente también. Tenemos una mejor combinación. La sensación (en el equipo) siempre ha sido buena, pero ahora hay un toque extra porque lo hemos hecho tan bien."

    Nadie tiene el factor X de Haaland, y aun así Solbakken insiste en que el delantero es "fácil de entrenar". "Es muy humilde en el sentido de que también quiere hacer su trabajo defensivo", añadió. "Piensa en el equipo antes de pensar en sí mismo. Puedes ver eso cuando otros jugadores anotan, él está tan feliz como cuando anota él mismo. Es consciente de que es un líder y cuida de sus compañeros de equipo de una manera muy buena. Los otros jugadores saben que Erling es nuestro mayor ganador de partidos y que tenemos que asegurarnos de ubicarlo en las áreas correctas para que pueda anotar goles y ser peligroso."

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-NOR-MDAAFP

    Anotando una y otra vez

    El compromiso de Haaland con la causa del equipo se mostró durante la goleada a Moldavia en septiembre. Según una fuente cercana al jugador, Haaland era muy consciente de la importancia de la diferencia de goles en la intención de Noruega de clasificarse antes del partido, enfatizando la necesidad de marcar tantas veces como fuera posible para ganar ventaja sobre Italia. Haaland respaldó sus palabras en el campo, anotando cinco veces él mismo y recuperando el balón después de cada gol para reiniciar el juego lo más rápido posible para tener tiempo de marcar una y otra vez.

    Seguro que lo hicieron y eso les dio una gran ventaja en la diferencia de goles sobre los Azzurri. Pero en lugar de descansar en sus laureles en su próximo juego, Noruega mostró esa misma persistencia contra Israel. Haaland tuvo un revés temprano al tener un penalti detenido y también ver que su repetición fue bloqueada, pero se lo quitó de encima para anotar otro hat-trick mientras también forzaba un gol en propia puerta. 

    Italia no ha mostrado el mismo hambre, solo venciendo a Israel 3-0 en su último juego después de ganar 3-1 en Estonia. Enfrentar a Moldavia el jueves les da una oportunidad de mejorar su diferencia de goles, pero para cuando empiecen, Noruega bien podría haber agregado algunos más a su propio marcador, dejando a Italia con una tarea casi imposible.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-NOR-ISRAFP

    'Objetivo principal en mi carrera'

    La diferencia de goles es tan grande y se espera tanto que Noruega venza a Estonia que Solbakken dijo el martes que la gente sigue diciéndole que ya han hecho arreglos para la Copa del Mundo. Mientras tanto, la Oficina Central de Estadísticas de Noruega ha calculado que Noruega tiene un 99.9 por ciento de posibilidades de clasificar siempre y cuando derroten a Estonia, incluso si es solo por un gol.

    Haaland es plenamente consciente de la importancia de los próximos dos partidos para Noruega y de cómo puede llevar a su nación a su cuarto Mundial como su principal goleador: "El último Mundial fue en 1998, dos años antes de que yo naciera, así que he estado diciendo esto durante mucho tiempo: mi objetivo es llevar a Noruega a un Mundial y una Eurocopa. Este es el objetivo principal en mi carrera y ahora tengo una buena oportunidad para lograrlo, así que se trata de aprovechar las oportunidades."

    Un momento histórico para su nación, así como para su familia, está tan cerca que Haaland casi puede tocarlo. 

