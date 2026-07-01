Issam Al-Shawali: ¡Soy el máximo goleador del Mundial!

El comentarista tunecino Essam Al-Shawali se burló de los resultados de las selecciones árabes en el Mundial 2026, asegurando que, gracias a ellos, se había convertido en el máximo goleador del torneo.

Durante el partido entre Inglaterra y la República Democrática del Congo en Atlanta, que transmitió para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México a través de beIN Sports, el comentarista tunecino bromeó:

Durante el encuentro, comentó con ironía: «Soy el máximo goleador de los comentaristas en el Mundial con 38 goles, un promedio de 3,76 por partido, gracias a las selecciones árabes».

Se refiere a la alta cantidad de goles marcados en los partidos que ha narrado, especialmente de las selecciones árabes y, en particular, de Túnez.

Túnez perdió sus tres partidos de grupo: 1-5 ante Suecia, 0-4 contra Japón y 1-3 frente a Holanda, y Al-Shawali narró todos.

También narró la goleada de Irak ante Noruega (1-4) y la de Arabia Saudí frente a España (4-0), por lo que su nombre quedó ligado a las grandes derrotas árabes en este Mundial.