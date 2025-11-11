Irlanda vs. Portugal, Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Irlanda recibe a Portugal este jueves 13 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio Aviva, por la quinta jornada del Grupo F de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Irlanda vs. Portugal de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

El Green Army llega al compromiso después de vencer por marcador de 1-0 a Armenia en la fecha cuatro, con gol de Evan Ferguson. El equipo dirigido por Heimir Hallgrímsson es tercero en el Grupo F con cuatro puntos, solo uno por detrás.

Por su parte, los Lusos empataron por 2-2 frente a Hungría en su más reciente partido de la eliminatoria, con un doblete de Cristiano Ronaldo. El cuadro a cargo de Roberto Martínez es líder en la tabla con 10 unidades, por lo que le basta un empate para confirmar su lugar en la Copa del Mundo.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Irlanda vs Portugal, Eliminatorias UEFA al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España UEFA TV Sudamérica ESPN 2, Disney+ Premium México Sky Sports Estados Unidos ViX

El partido estará disponible en España a través de UEFA TV, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Irlanda vs Portugal

El partido se disputa este jueves 13 de octubre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Aviva.

México: 13:45 horas

13:45 horas Argentina: 16:45 horas

16:45 horas Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Irlanda

El Green Army todavía aspira al repechaje, pero para ello no puede darse el lujo de dejar ir puntos en casa, incluso si su rival es Portugal.

Noticias de la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo aseguró lo que en papel parecía una obviedad: El Mundial de 2026 será el último de su carrera. En lo que se refiere a su carrera como profesional, confirmó que el retiro será pronto, quizá en uno o dos años.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles