¿Impuso Messi su palabra? El Inter Miami rompe su silencio

Guillermo Hoyos, entrenador interino del club estadounidense Inter Miami, desmintió las informaciones que circulaban sobre la elección personal de la estrella argentina Lionel Messi del nuevo técnico del equipo, Cristian "Kily" González, subrayando que la contratación se produjo a raíz de una decisión oficial de la directiva del club.

Inter Miami había anunciado ayer jueves que González asumiría oficialmente la dirección técnica del equipo tan pronto como obtenga los permisos de trabajo necesarios, mientras que Hoyos continuará en su puesto como entrenador interino durante el periodo actual.

Hoyos declaró, en unas manifestaciones recogidas por ESPN: "No, no fue idea de Messi contratar a González, sino que es una decisión de la institución. Creo que Messi tiene la influencia natural que se espera de jugadores que poseen esta personalidad y grandeza; e imagino que la cosa es similar en otros lugares, porque cuando estás en Boca Juniors, por ejemplo, puedes consultar a un jugador como Leandro Paredes, porque Paredes es un verdadero símbolo del club y sus palabras tienen un peso real respecto a la continuidad de un entrenador o la llegada de otro".

A González y Messi los une una breve historia con la camiseta de la selección argentina; ya que fueron compañeros como jugadores en dos enfrentamientos dentro de las eliminatorias del Mundial ante Perú y Uruguay en 2005.

González asume la misión en un momento en el que Inter Miami atraviesa una serie de resultados negativos, al no conseguir ninguna victoria en los últimos 5 partidos, con 4 derrotas y un solo empate en todas las competiciones, incluida la Leagues Cup y la liga estadounidense, a pesar de que el equipo ocupa el segundo puesto en la tabla de clasificación de la Conferencia Este con 39 puntos de 21 partidos.

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Hoyos reveló la transparencia de la directiva del club en la comunicación sobre el cambio de cuerpos técnicos, insistiendo en la inexistencia de crisis alguna en torno a la llegada de González, y explicó: "Los canales de comunicación estuvieron abiertos desde el primer día, y esto es algo natural teniendo en cuenta cómo intervinimos para hacer frente a una situación determinada. Y ahora han encontrado a la persona que considero la opción ideal, porque tiene una gran competencia y una capacidad real de llevar al club al lugar que merece, y los grandes jugadores seguirán brillando".

Hoyos aseguró que permanecerá a disposición de González durante la etapa de transición para facilitarle la adaptación al equipo y a la liga estadounidense, afirmando: "Estamos abiertos a todas estas situaciones, y cuando Kily llegue nos reuniremos sin duda para el debate y el diálogo, porque trabajamos al servicio del club, y quiero agradecer a todos los trabajadores que nos han brindado un apoyo excepcional. Esto no es algo dramático, sino una oportunidad para mejorar, evolucionar y crecer, y debemos ofrecer todo el apoyo en esa dirección".

Cabe recordar que Hoyos se ausentará del banquillo del Inter Miami en el enfrentamiento del sábado ante el CF Montréal en el estadio "Nou Stadium", debido a la sanción de suspensión de un partido que le fue impuesta por su reiterada infracción de la política de la liga relativa al retraso del saque inicial.