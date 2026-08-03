Parece que la selección de Costa de Marfil se prepara para abrir un nuevo capítulo bajo el mando de uno de los técnicos más destacados que han forjado la historia del fútbol africano, ya que el francés Hervé Renard está muy cerca de regresar a dirigir a "Los Elefantes", en un movimiento que ha generado mucha polémica, sobre todo porque llega pocos meses después de los logros que consiguió el entrenador Emerse Faé con la selección.

El diario francés "Le Parisien" reveló que Hervé Renard, de 57 años, está a pocos pasos de regresar a dirigir a la selección de Costa de Marfil, señalando que el anuncio oficial de su nombramiento podría producirse durante las próximas 48 horas.

El diario añadió que Hervé Renard había sido objeto de interés de varias federaciones nacionales durante el último periodo, pero que ahora es el más cercano a asumir las riendas de la selección marfileña, para suceder a Emerse Faé, cuyo contrato con la federación marfileña finalizó sin alcanzar un acuerdo sobre su renovación.

La decisión de la federación marfileña de no renovar el contrato de Emerse Faé fue sorprendente, teniendo en cuenta los notables resultados que logró con la selección.

Faé había asumido la dirección de Costa de Marfil en el invierno de 2024 como sucesor del francés Jean-Louis Gasset, y logró llevar a "Los Elefantes" a conquistar el título de la Copa Africana de Naciones 2024 en una gesta histórica, antes de continuar con sus resultados positivos llevando a la selección a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Durante el Mundial, la selección marfileña se despidió de la competición tras perder por 2-1 ante la selección de Noruega, aunque logró la mejor participación en la historia del país al alcanzar esta ronda.

A pesar de los éxitos conseguidos por Faé, la Federación Marfileña de Fútbol, presidida por Idriss Diallo, decidió realizar un cambio en el cuerpo técnico, en el marco de la preparación para los próximos compromisos, encabezados por la Copa Africana de Naciones 2027.

Según el diario francés, la federación ve en Hervé Renard al hombre más adecuado para dirigir la próxima etapa, basándose en su gran experiencia en el fútbol africano, además de su especial relación con la afición marfileña, con la que ya protagonizó una de las etapas más destacadas de la historia de la selección.