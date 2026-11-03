¿Quiere acceder a su servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).

Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP). Acceda a la plataforma oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.

Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión. Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en la plataforma oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita Mira fútbol dondequiera

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 4 3 nov 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

El partido entre Galatasaray y VfB Stuttgart comienza el 3 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Galatasaray vs. VfB Stuttgart, hoy en directo: ¿dónde ver el partido por televisión y streaming?

El encuentro se podrá ver en directo en Alemania a través de DAZN. A continuación se indican el canal de televisión y las opciones de streaming.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Galatasaray y VfB Stuttgart?

Galatasaray llega a Estambul con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos oficiales. Entre sus resultados más recientes figuran un 4-0 ante Konyaspor en la Süper Lig y un 2-1 en el derbi de la ciudad frente a Fenerbahçe. El único tropiezo fue una derrota por 1-4 ante el FC Barcelona en la Champions League. En total, Galatasaray marcó ocho goles y encajó diez en ese periodo.

VfB Stuttgart ganó dos de sus últimos cinco partidos oficiales, entre ellos un impresionante 4-2 a domicilio ante Bayer Leverkusen en la Bundesliga y un 1-0 frente a Paderborn en la Copa de Alemania. Dos derrotas, contra Gladbach (2-3) y Hamburgo SV (0-1), y un 1-1 ante Atlético de Madrid en la Champions League completan el balance. Stuttgart marcó nueve goles y encajó ocho en ese periodo.

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: alineaciones

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: estado de forma

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: balance de enfrentamientos directos

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: las clasificaciones