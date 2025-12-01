Fulham vs. Manchester City, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

La primera ronda de partidos de mitad semana de la temporada 2025/26 de la Premier League ve al segundo clasificado, Manchester City, visitar al 15º clasificado, Fulham.

El Fulham obtuvo una victoria masiva durante el fin de semana contra sus rivales londinenses, el Tottenham. Un inicio arrollador de Kenny Tete y Harry Wilson les dio una ventaja de 2-0 en los primeros seis minutos. Los Cottagers mantuvieron su ventaja para acumular una segunda victoria consecutiva en la liga y la tercera en cuatro partidos mientras los hombres de Marco Silva muestran signos alentadores de consistencia. Regresan a Craven Cottage con la visita del segundo clasificado, el Manchester City. Silva nunca ha ganado, ni siquiera empatado, contra el Manchester City o Pep Guardiola. Estará ansioso por borrar ese récord y avanzar hacia la mitad superior de la tabla.

El Manchester City accidentalmente apagó el modo crucero contra el Leeds United el fin de semana. Phil Foden y Josko Gvardiol les dieron una cómoda ventaja de 2-0, pero el Leeds borró esa ventaja en la segunda mitad. El Manchester City fue frágil defensivamente, y su mediocampo careció de mordacidad. Sin embargo, Foden anotó en el minuto 91 para asegurar los tres puntos. Habiendo capitalizado los puntos perdidos por el Arsenal, estarán ansiosos por cerrar la brecha aún más a dos puntos antes de que los Gunners vuelvan a jugar. Los Cityzens, a pesar de sus deficiencias, están construyendo nuevamente impulso de cara a una etapa clave de partidos.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo verlo, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Fulham vs Manchester City, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 y DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, USA Network, TeleXitos, Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, revisa la guía de GOAL sobre las mejores VPN para transmitir deportes.

Hora de inicio Fulham vs Manchester City

Premier League - Premier League Craven Cottage

El partido se disputa este martes 2 de diciembre a las 20:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Craven Cottage.

México: 13:30 horas

13:30 horas Argentina: 16:30 horas

16:30 horas Estados Unidos:14:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo Fulham vs Manchester City y plantillas

Noticias del equipo Fulham

El lateral ofensivo Antonee Robinson sigue al margen con una lesión en la rodilla. Rodrigo Muniz sigue sin estar disponible debido a un tirón en los isquiotibiales. Silva será reacio a rotar dado su pequeño equipo. Todo dependerá de que los jugadores existentes pongan a prueba sus límites con los partidos viniendo rápidamente. Harry Wilson, que se retiró cojeando, estará esperando ser declarado apto.

Alineaciones previstas: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Iwobi, Berge; Wilson, King, Chukwueze; Jimenez

Noticias del equipo del Manchester City

La continua ausencia de Rodri se está convirtiendo en una causa de preocupación para Guardiola, ya que su equipo está siendo superado en el centro del campo. También se echa de menos la experiencia de Mateo Kovacic en su mediocampo. Espera que la ruleta de Pep gire de nuevo con la acumulación de partidos entre semana. Erling Haaland, que ahora no ha anotado en tres juegos consecutivos, estará ansioso por terminar su pequeña sequía de goles y alcanzar su centésimo gol en la Premier League.

Alineaciones previstas: Donnarumma; Nunes, Gvardiol, Dias, Ait-Nouri; Lewis, Gonzalez; Cherki, Foden, Marmoush; Haaland

Forma

Enfrentamientos directos

Clasificaciones

Enlaces útiles