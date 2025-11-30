La Premier League estudia cambiar la regla para frenar los ‘tiempos muertos’ del portero

Con las reglas actuales, un portero no puede ser obligado a abandonar el campo cuando cae para recibir atención médica, lo que ha generado una laguna táctica que muchos equipos aprovechan para recibir instrucciones desde la banda.

Desde el inicio de la temporada 2023-24, los jugadores de campo deben salir del terreno de juego durante 30 segundos tras ser atendidos, con el fin de evitar este tipo de maniobras. Sin embargo, esta medida no aplicaba a los porteros, quienes no pueden abandonar el campo y detienen el juego por completo cada vez que permanecen tendidos en el césped.

La polémica volvió a encenderse después de que Daniel Farke criticara al Manchester City y a su portero Gianluigi Donnarumma por detener el partido el sábado para recibir tratamiento, justo cuando su Leeds estaba presionando en busca del empate con el marcador 2-1 en contra.

Según informa BBC Sport, los Paneles Asesores de Fútbol y Técnicos de la Junta Internacional de la Asociación de Fútbol han debatido este asunto desde octubre. Sobre la mesa hay dos posibles cambios de regla: obligar a un jugador de campo a dejar el terreno de juego durante 30 segundos cuando el portero requiera atención, o bien prohibir que los futbolistas se acerquen a la línea de banda durante estas interrupciones para impedir que se utilicen como momentos de instrucción táctica.

El tema volverá a discutirse en la reunión anual de negocios de la IFAB el próximo 20 de enero, y la primera opción —que un jugador de campo deba abandonar el campo— empieza a ganar fuerza entre los legisladores.