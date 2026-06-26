Francia conoce a su rival en los dieciseisavos de final

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ya toman forma a medida que avanza la fase de grupos. Los aficionados esperan hasta la madrugada del domingo, cuando termine la tercera jornada y se definan los 32 clasificados y los cruces de esta primera edición de 48 selecciones.

Según L'Équipe, Francia tiene un 99,2 % de probabilidades de cruzarse con Suecia, si se mantienen los resultados actuales.

Suecia, tercera del Grupo F con una victoria, un empate y una derrota, es una de las principales candidatas a avanzar como mejor tercera.

Hasta ahora se han confirmado duelos destacados: Sudáfrica-Canadá, Brasil-Japón, Países Bajos-Marruecos, Costa de Marfil-Noruega y Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina. La posible eliminatoria entre Francia y Suecia se oficializará tras la última jornada.