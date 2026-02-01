Forge FC vs Tigres, Concacaf Champions Cup 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Forge FC recibe a los Tigres este martes 3 de febrero en el Tim Hortons Field a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, como parte de la ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026.

Sigue aquí en directo el partido Forge FC vs Tigres de la Concacaf Champions Cup

Los Felinos vienen de un importante respiro que tomaron el fin de semana en la Liga MX con su victoria como visitantes sobre el León y ahora, confían en tener un buen debut en el torneo internacional para dar un paso importante hacia la clasificación a los cuartos de final.

Por su parte, el conjunto de 'The Hammers' ya tiene experiencia en la competencia; sin embargo, no son favoritos en esta eliminatoria y esperan sorprender a los de la UANL en casa para soñar con dar la 'campanada' ante el club mexicano.

Aquí en GOAL, te decimos cómo ver este partido de la Concacaf Champions Cup:

Cómo ver Forge FC vs Tigres, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Fox One Estados Unidos TUDN, Vix Premium Sudamérica y Centroamérica Disney Plus España Sin transmisión

El partido será transmitido a través de Fox One en México, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN y Vix Premium. Para Sudamérica y Centroamérica, Disney Plus será quien transmita el juego y en España no podrá verse.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Forge FC vs Tigres

CONCACAF Liga de Campeones - CONCACAF Final de la Liga de Campeones Tim Hortons Field

El partido se disputa este martes 3 de febrero a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el Tim Hortons Field.

México: 18:00 horas

Estados Unidos:19:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 21:00 horas

21:00 horas España:01:00 horas (Miércoles 4)

Noticias del equipo y escuadras

Forge FC contra Tigres alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager B. Smyrniotis Alineación probable Suplentes Manager G. Pizarro

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Forge FC

LEl Forge FC, un club que recién se fundó en 2017 y es pionero en la Canadian Premier League, ha sido uno de los más exitosos de los más exitosos de aquel país y ya ha participado con anterioridad en la Concacaf Champions League, aunque sin lograr una trascendencia destacada.

Los canadienses enfrentarán por cuarta ocasión en su historia a un equipo mexicano, midiéndose previamente a Cruz Azul, Chivas y Rayados de Monterrey, cayendo ante todos en la eliminatoria, por lo que esperan que contra Tigres esto sea diferente.

Noticias de Tigres

Los Tigres habían tenido un arranque de torneo dubitativo en la Liga MX y tras su victoria del fin de semana en la cancha del León, parece que han encontrado ese respiro que necesitaban para poco a poco ir encontrándose con su mejor nivel de cara a lo que resta del semestre.

Los Felinos quieren conquistar el torneo de la Concacaf por segunda ocasión en su historia, tras lograrlo en el 2020 en una edición atípica por la pandemia del Covid-19, en la que derrotaron al LAFC en la gran final para al fin alzar la ansiada copa internacional.

De momento, Guido Rodríguez no podrá contar ni con César Araújo y Rodrigo Aguirre, quienes están muy cerca de concretar su transferencia al equipo de la UANL y esperan estar disponibles lo antes posible para ayudar a su nuevo club a competir por los dos torneos que disputan.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles