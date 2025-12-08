FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

FC Barcelona recibe a Eintracht Frankfurt este martes 9 de diciembre a las 21:00 horas en el estadio Camp Nou, por la sexta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt de la Champions League 2025-26

Los Culés llega al compromiso después de perder por marcador de 0-3 a manos de Chelsea en la fecha cinco, con tarjeta roja incluida para Ronald Araujo. El equipo dirigido por Hansi Flick es décimo octavo en la clasificación con siete puntos.

Por su parte, las Águilas cayeron por 0-3 frente a Atalanta en su más reciente partido de liga. El cuadro a cargo de Dino Toppmöller es vigésimo octavo en la tabla con cuatro unidades.

Cómo ver FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones y M+ Liga de Campeones 4 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, Univisión, ViX Premium y Paramount+, con ESPN y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Hora de inicio del partido FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt

Liga de Campeones - Champions League Spotify Camp Nou

El partido se disputa este martes 9 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Camp Nou.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Noticias del equipo FC Barcelona

Hansi Flick habló en conferencia de prensa sobre diferentes temas, entre los que resaltó su declaración colocando a Joan García como el indiscutible portero número uno del club, por encima de Ter Stegen. Asimismo, el técnico alemán comentó sobre la reciente mejoría en el rendimiento del equipo.

"Todo el mundo sabe lo que hemos pasado los últimos tres meses, con jugadores lesionados, y teníamos que gestionar los minutos. En la línea defensiva tenemos a seis jugadores solo. En los últimos minutos hay cansancio y no es fácil siempre mantener un nivel alto. Esta mañana les he dicho que estamos bien, más juntos. Es lo que queremos. Han jugado a otro nivel que hace un mes atrás. Cubarsí tiene solo 18 años y a veces lo olvidamos. Cubarsí tuvo 87 pases con un 100% contra el Betis. Creo que es un récord en LaLiga", explicó.

Noticias del equipo Eintracht Frankfurt

Las Águilas, al borde de la eliminación en el torneo continental y fuera de los puestos de Champions League en la Bundesliga, tendrá que afrontar el duelo sin Michy Batshuayi, quien se une a Jonathan Burkardt en la enfermería.

Forma

Historial de enfrentamientos directos

BAR Últimos partidos SGE 0 Victorias 1 Empate 1 Victoria Barcelona 2 - 3 Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt 1 - 1 Barcelona 3 Goles marcados 4 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 2/2

Clasificaciones

