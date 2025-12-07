Getty Images Sport
Raphinha insiste en que no tiene planes de dejar el Barcelona mientras responde a los rumores sobre su salida
Raphinha desmiente los rumores sobre su salida del Barça
Esta saga en torno a Raphinha se ha visto alimentada por las conocidas limitaciones financieras del club y las atractivas ofertas procedentes de Arabia Saudita, que el delantero reconoció como tentadoras. A inicios de esta semana, algunos informes aseguraban que existía un acuerdo verbal con el director deportivo Deco para facilitar su salida tras el Mundial de 2026 si llegaba una oferta importante. Sin embargo, Raphinha salió rápidamente a las redes sociales para desmentir estos rumores, reafirmando su compromiso con el proyecto del Barça.
- AFP
Raphinha: "Rumores falsos sobre mi salida"
Como informó Mundo Deportivo, hablando con un tiktoker español, Raphinha declaró: “No sé de dónde sacan tantas tonterías, de verdad. Bueno, de donde siempre salen noticias falsas, muy bien.”
Rendimiento impresionante bajo la dirección del técnico alemán
Bajo la dirección de Hansi Flick, Raphinha ha destacado esta temporada, convirtiéndose en pieza clave e incluso en capitán del Barcelona. Sus actuaciones, con un volumen notable de goles y asistencias, le han valido la extensión de su contrato hasta junio de 2028. Por ahora, su foco está en triunfar en el club, dejando de lado el constante ruido sobre posibles transferencias.
El brasileño reflexionó sobre su rol dentro del vestuario: "A veces siento que insisto demasiado. Mis compañeros piensan que hablo demasiado, que soy molesto, pero así soy. Exijo más de los que sé que pueden dar más. Alguien tiene que hacerlo, luego nos abrazamos y celebramos la victoria."
Tras la reciente victoria del Barça por 3-1 sobre el Atlético de Madrid, Diego Simeone elogió al atacante: "Raphinha es increíble. Puede jugar en todas partes: extremo, centrocampista, delantero o carrilero. Marca, crea, presiona y corre. No sé cómo no ganó el Balón de Oro. Yo siempre lo elegiría."
Sobre su quinto puesto en la carrera por el Balón de Oro, Raphinha dijo: "Trabajé mucho, tuve una gran temporada y naturalmente esperaba estar entre los mejores. Terminar quinto fue un honor, pero mis expectativas eran más altas."
- Getty Images Sport
Se espera que la lucha por el título se defina hasta el último momento
La batalla por el título de LaLiga entre Barcelona y Real Madrid ha sido electrizante y llena de giros en las últimas semanas. Lo que parecía una ventaja cómoda para los blancos se ha visto erosionada por la racha impresionante del Barça y algunos tropiezos del Madrid. La temporada ha estado marcada por partidos dramáticos y goles decisivos, como la victoria 5-3 del Barcelona sobre el Real Betis y el contundente 3-0 del Madrid en Bilbao. Jugadores clave como Kylian Mbappé, para los merengues, y Ferran Torres, para los azulgranas, están liderando la tabla de goleadores, mientras que lesiones y cambios de forma continúan influyendo en el desarrollo del campeonato.
Anuncios