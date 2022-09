River 2-2 (3-4) Patronato, por la Copa Argentina: partido online, resultado y formaciones

Se terminó el camino del Millonario en el certamen nacional: tuvo otra mala noche, no pudo con el Patrón en los 90 minutos y cayó en los penales.

No existe persona dentro del mundo River que no desee que este fatídico 2022 termine cuanto antes. Porque a lo largo de este año, las derrotas en partidos clave se suceden y Marcelo Gallardo no parece encontrar la forma de detener esta sangría que ahora le costó la Copa Argentina, que significaba la chance de conseguir un nuevo título y la vía "rápida" a la Copa Libertadores 2023, sin pensar en la tabla anual.

El Millonario fue a La Rioja luego de perder tres de los cuatro partidos del torneo local, que lo alejaron definitivamente de la pelea por el título. Por eso y más allá de las ausencias por lesión o convocatorias internacionales, viajó con lo mejor. Lo único que no llevó es lo que más extraña: su voracidad a la hora de competir seriamente.

Porque Patronato, que más allá del posible cambio de sistema y supresión de los descensos, es un equipo necesitado de alegrías y así jugó. De igual a igual, sin nada que perder y poniendo en riesgo a Centurión, incluso al sobreponerse al buen gol de Zuculini, sorpresivamente en posición de delantero. Con la velocidad de sus delanteros, Estigarribia encontró el espacio entre una defensa que supo alcanzar la gloria pero el tiempo es cruel: Maidana, Pinola y Casco lo miraron llegar hasta el área chica y el arquero no tuvo nada que hacer.

Después de varias situaciones polémicas como un codazo de Enzo Pérez y una supuesta mano en el área reclamada por River, apenas comenzado el segundo tiempo llegó, por el mismo sector izquierdo de la defensa, el remate de Herrera que fue inatajable. La respuesta fue inmediata con un lujo de Juanfer Quintero, que metió un gol olímpico, pero ni la presión de los hinchas ni la jerarquía le permitió alcanzar la victoria. Incluso, la más clara la tuvo Sosa en la última jugada, en la que corrió 30 metros en soledad pero se frenó y Pinola se la robó de atrás.

En los penales, el optimismo ya era mínimo: Zuculini tiró su remate a las nubes y pese a la tapada de Centurión a Rodríguez, Altamirano le atajó el suyo a Matías Suárez y Valdez Chamorro sentenció una noche para el olvido, una más en este año que cada vez más huele a fin de ciclo.

¡GOL DE RIVER! ¡Golazo de Juanfer! El 10 se la jugó y clavó un corner olímpico para igualar el duelo

¡GOL DE PATRONATO! Otra vez a la espalda de Pinola, Herrera definió para el 2-1

¡GOL DE PATRONATO! Se durmió la zaga de River y Estigarribia fusiló a Centurión

¡GOL DE RIVER! Zuculini apareció en posición de '9' y sorprendió con la media vuelta desde el piso

Con lo mejor disponible, el once de Sava

Equipo confirmado en el Millonario, con históricos como Maidana, Pinola, Enzo y Juanfer de entrada

Buenas noches y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. River Plate se enfrenta a Patronato en los cuartos de final de la Copa Argentina 2022 en el Estadio Carlos Augusto Mercado Luna.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO River Plate - Patronato FECHA Miércoles, 28 de septiembre ESTADIO Carlos Augusto Mercado Luna | La Rioja, Argentina HORARIO 19:00 (Hora Argentina)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El partido entre el Millonario y el Patrón será transmitido en Argentina y toda Sudamérica por TyC Sports, señal disponible en el paquete básico de todas las cableoperadoras.

TYC SPORTS

Cablevisión 100 (digital/Flow) y 630 (HD) TeleCentro 120-121 (digital) y 1016 (HD) DirecTV 469 (digital)

FORMACIONES

RIVER PLATE

Ezequiel Centurión; Marcelo Herrera, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Agustín Palavecino; Juan Fernando Quintero; Pablo Solari y Lucas Beltrán. DT: Marceo Gallardo.

PATRONATO

Facundo Altamirano; Raúl Lozano, Carlos Quintana, Sergio Ojeda, Lucas Kruspzky; Justo Giani, Tiago Banega, Nicolás Castro, Sebastián Medina; Jonathan Herrera y Marcelo Estigarribia. DT: Facundo Sava.