Racing 4-3 Rosario Central, por el Torneo de la Liga Profesional: partido online, resultado, goles y formaciones

La Academia iba perdiendo 3-1, pero en el segundo tiempo logró darlo vuelta y quedó a un punto del líder.

Racing y Rosario Central jugaron uno de los partidos más emotivos del año. Por la fecha 22, en el estadio Presidente Perón, la Academia remontó un 1-3 y ganó 4-3. Con este resultado, sólo le queda soñar.

Los de Fernando Gago comenzaron ganando casi desde el vestuario, a los 7', con un gol de carambola de Carlos Alcaraz. Esta vez había podido romper rápido el cero, algo que le cuesta mucho, por lo que parecía una noche tranquila. Muy lejos estuvo de eso.

Los pibes canallas, amparados en un gran planteo de Tevez, encontraron espacios y sorprendieron a todos marcando tres goles en un cuarto de hora. A los 19' empató Facundo Almada tras un gran centro de Lautaro Blanco, a los 24' Facundo Bounanotte aprovechó otra asistencia del lateral, y a los 33' Alejo Veliz estiraba el marcador.

El Cilindro se prendió para que el equipo cambie la imagen, pero eso recién llegó en el segundo tiempo. El ingreso de Emiliano Vecchio fue la clave, con su inteligencia para jugar y hacer jugar al resto pudo volver a poner a Racing en dominio. Además, a los 65', descontó. Tan solo dos minutos después, Maxi Romero empató. El delantero fue titular porque Enzo Copetti tuvo un estado gripal, y tuvo premio.

A pesar de que siguió insistiendo, el 3-3 no se movía. No fue hasta que, ya en tiempo extra, Aníbal Moreno puso la cabeza para hacer delirar a todo el pueblo racinguista. La Academia quedó a uno del líder, Atlético Tucumán, y superó a Boca. Ambos todavía deben jugar, pero los de Gago dieron un mensaje: no se van a rendir.

