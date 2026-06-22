Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

En vídeo: el baile de Salah enciende las calles de Canadá tras su logro histórico

M. Salah
Egipto
World Cup
Nueva Zelanda vs Egipto
Nueva Zelanda
Egipto
Nueva Zelanda
Canadá

Mohamed Salah baila...

Las calles de Vancouver se convirtieron en un carnaval egipcio tras la remontada de Egipto ante Nueva Zelanda, 3-1, en el Grupo 7 del Mundial 2026.

Varios vídeos mostraron a Mohamed Salah y sus compañeros saliendo del hotel para festejar con la multitud, bailando y coreando cánticos que conquistaron las redes.

Tras el partido, Salah declaró a la FIFA: «Es un logro increíble para los jugadores y el cuerpo técnico».

El astro de los Faraones añadió: «Tenemos la oportunidad de clasificarnos para la siguiente ronda como líderes del grupo y, con el paso de los años, quizá el pueblo egipcio recuerde esto como el mayor logro de nuestra historia».

“El equipo jugó bien, especialmente en la segunda parte, donde fuimos superiores y creamos muchas ocasiones”, añadió.

World Cup
Egipto crest
Egipto
EGY
Irán crest
Irán
IRÁ
World Cup
Nueva Zelanda crest
Nueva Zelanda
NZL
Belgium crest
Belgium
BEL

«Nos comprometimos a dar lo mejor para hacer felices a los aficionados y llegar lo más lejos posible», añadió.

Finalmente, añadió: «Lideramos el grupo, pero el siguiente partido es clave; hoy lo celebramos y mañana empezamos a preparar el duelo contra Irán».

Anuncios