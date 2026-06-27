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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

En vídeo: Egipto empata con Irán y avanza a dieciseisavos como segundo de grupo

M. Saber
M. Shobeir
M. Taremi
M. Abdelmonem
Egipto
Irán
Belgium
Nueva Zelanda
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Egipto
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Un logro histórico

Egipto avanzó a dieciseisavos del Mundial 2026 tras empatar 1-1 con Irán en la tercera jornada.

Mahmoud Saber adelantó a Egipto en el 5’ tras un disparo de Mohamed Salah que rebotó en la defensa; el portero despejó, el balón llegó a Saber, que remató entre las piernas del guardameta.

En el 9, Mohamed Abdel Moneim derribó a Mehdi Taremi y el árbitro pitó penalti.

Mustafa Shubair, guardameta egipcio, detuvo con acierto el lanzamiento de Tarmi.

Irán empató con un potente disparo de Milad Mohammadi que repelió Shubair; el rebote lo aprovechó Ramin Rezaian para marcar.

Abdel-Moneim se retiró lesionado y entró Yasser Ibrahim.

En el 49, Trezeguet remató un centro de Salah, pero el portero iraní atrapó el balón.

Mohamed Salah se retiró lesionado en el 57’ y fue reemplazado por Ahmed Mostafa Zizo.

Las cámaras mostraron a Salah con hielo en el isquiotibial en el banquillo.

Ahmed Fattouh se lesionó en los minutos finales, pero terminó el partido tras agotarse los cambios de Egipto.

Por otro lado, Bélgica lideró el Grupo 7 y avanzó a dieciseisavos tras vencer 5-1 a Nueva Zelanda.

Leandro Trossard marcó dos goles (28’ y 50’), Kevin De Bruyne el tercero (66’) y Romelu Lukaku el cuarto (86’), y el quinto lo anotó Alexis Saelemaekers en el descuento.

Elija Gust anotó el único gol de Nueva Zelanda en el 84.

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