El director técnico del Barcelona, Hansi Flick, elogió la actuación del joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim, describiéndolo como "humilde" y poseedor de una "personalidad extraordinaria", tras su brillante actuación con un doblete en el partido que terminó en empate ante el Birmingham City inglés, y subrayó que el jugador de 18 años posee las cualidades que se requieren en un delantero centro.

Flick declaró en la rueda de prensa que ofreció tras el partido, que terminó con un empate 2-2 antes de que el conjunto blaugrana cayera en la tanda de penaltis: "Hamza es muy humilde y tiene una personalidad extraordinaria. Siempre busca dar lo mejor de sí y tiene un gran potencial".

Esto es lo que le pido a un delantero centro

El entrenador alemán añadió: "Como delantero, debe estar presente en esas situaciones dentro del área, y hoy estuvo presente. Esto es lo que le pido a un delantero centro", en clara alusión a su plena satisfacción con la actuación del jugador egipcio, autor de los dos goles del Barcelona en el encuentro.

Las declaraciones de Flick refuerzan la posición de Hamza en la disputa por el puesto de delantero centro, especialmente ante la intención del club catalán de fichar a un nuevo delantero durante el actual periodo de traspasos estival.

Flick evita hablar de nuevos fichajes

Al ser preguntado por la posibilidad de que otro delantero se incorpore al equipo, Flick evitó hablar de jugadores que no están actualmente en la plantilla, señalando: "Nos centramos únicamente en lo que tenemos, en los jugadores que están actualmente aquí, y en nada más. Yo no sueño".

El entrenador alemán insistió en que la evolución del equipo dependerá del trabajo diario, y agregó: "Tenemos un gran objetivo para esta temporada, pero todo depende de cómo trabajemos cada día. Lo más importante es el esfuerzo de los jugadores, su mentalidad y la dinámica del equipo. El equipo es lo más importante al final".

Satisfacción por el rendimiento de los jóvenes

Flick reconoció que el equipo sufrió en algunos tramos del partido, especialmente en la primera parte, explicando: "Nos faltó la posesión del balón y cometimos algunos errores, pero estoy contento. La sensación general es buena, y todo el cuerpo técnico está satisfecho con el rendimiento de los jóvenes".

Elogió de manera especial la respuesta de los jugadores del filial y de los jóvenes ante un rival de mayor nivel, señalando: "Lo más importante es que mostraron su calidad, y realmente lo valoro. Es un placer trabajar con ellos y observar sus reacciones en partidos como este, y con este espíritu de lucha".

Elogios a Adeyemi y reconocimiento a Rashford

Flick habló también del nuevo fichaje estival Karim Adeyemi, que disputó sus primeros minutos como jugador del Barcelona, indicando: "Tiene un gran potencial por mostrar. Hay aspectos que todavía necesita mejorar, pero no ha entrenado con nosotros durante mucho tiempo, y tiene una calidad elevada. Es bueno verlo sobre el terreno de juego, y estoy seguro de que aportará mucho".

Finalmente, se refirió a la salida de Marcus Rashford, cedido por el Manchester United, y a la incorporación de Anthony Gordon, expresando su gran aprecio por el trabajo con Rashford: "Su situación no fue fácil, y a veces las cesiones no se convierten en traspasos definitivos. Lo echaremos de menos, pero tenemos que aceptarlo. Ha llegado Gordon, que está muy ilusionado por jugar con el Barcelona y ofrece un rendimiento excelente".

En lo que respecta a Ferran Torres, dijo: "Hablé con él durante el Mundial, pero ahora está de vacaciones; es un jugador importante para nosotros", en alusión a la importancia del extremo español dentro de sus planes para la próxima temporada.