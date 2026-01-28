Elche vs. FC Barcelona, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Elche recibe a FC Barcelona este sábado 31 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio Manuel Martínez Valero, por la vigésima segunda jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Elche vs. FC Barcelona de LaLiga 2025-26

Los Ilicitanos llegan al compromiso después de perder por marcador de 2-3 a manos de Levante en la fecha 21, a pesar de los goles de Álvaro Rodríguez y Adam Boayar. El equipo dirigido por Eder Sarabia es décimo primero en la clasificación con 24 puntos, tres arriba de la zona de descenso.

Por su parte, los Culés vencer por 3-0 a Real Oviedo en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Dani Olmo, Raphinha y Lamine Yamal. El cuadro a cargo de Hansi Flick es líder en la tabla con 52 unidades, solo una por encima del Real Madrid.

Cómo ver Elche vs FC Barcelona, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN Select y Fubo Sports.

Hora de inicio de Elche vs FC Barcelona

Primera División - Primera División Estadio Martinez Valero

El partido se disputa este sábado 31 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Manuel Martínez Valero.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Elche

Los Ilicitanos se han reforzado con el atacante chileno Lucas Cepeda, quien proviene de Colo-Colo. El fichaje, de acuerdo con Eder Sarabia, tuvo cierta influencia de Arturo Vidal, ahora ex compañero del delantero de 23 años.

“Te habíamos visto jugar hace tiempo, pero le pregunté a él por tu mentalidad. Le dije ‘con que tenga la mitad de hambre y energía que tenías tú, ya nos sirve’”, explicó en un club difundido por el club.

“Y él me dijo ‘no, 100 por 100. Vamos a entrenar juntos muchas veces por las tardes y es muy profesional, muy fuerte. Está preparado de sobra para el fútbol europeo’", agregó.

Noticias del FC Barcelona

Los Culés cumplieron a mitad de semana en la Champions League con un triunfo por 4-1 sobre el Kobenhavn, con tantos de Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Marcus Rashford.

El resultado les ha permitido terminar la fase de liga entre los primeros ocho y con ello, se han hecho con un boleto directo a los octavos de final.

