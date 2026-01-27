El legendario Messi rompió sus vínculos de toda la vida con el Barca en 2021 cuando se fue al Paris Saint-Germain como agente libre. Hubo lágrimas antes de su partida, ya que el icónico argentino fue forzado a salir debido a las muy publicitadas dificultades financieras.

Ahora está en Estados Unidos con el Inter Miami y se ha comprometido con un nuevo contrato hasta 2028 con los ganadores de la MLS Cup. A los 38 años de edad, parece haber pocas posibilidades de que vuelva a Europa en calidad de jugador.

Sin embargo, Fermín está preparado para aferrarse a ese sueño. Otro producto del famoso sistema de academia La Masia del Barcelona ha dicho a los periodistas cuando se le preguntó quién sería su compañero de equipo soñado: "Si dependiera de mí fichar a alguien para el Barca, ficharía a Leo Messi. ¡Si me sientan en el banco por Messi, que así sea!"