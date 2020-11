El Inter de Conte, especialista en remontadas

Inter es un equipo con mucho carácter. Y así lo demostró este domingo, viniendo de dos goles abajo para terminar venciendo por 4-2 al Torino en el San Siro. No es la primera vez que el equipo que dirige Antonio Conte arranca perdiendo y remonta el resultado: el Nerazzurro es el equipo que más puntos ha sacado cuando empezó abajo en el marcador, con siete.

Además del partido de esta jornada, el cuadro en el que militan Alexis Sánchez y Arturo Vidal arrancó abajo ante por 2-0 antes de igualar por 2-2 en el descuento y fue perdiendo 3-2 ante hasta los instantes finales, antes de que los goles de Lukaku y D'Ambrosio le permitieran llevarse el pleito por 4-3.

"En la segunda mitad demostramos tener algo importante, incluso a nivel individual y de personalidad porque el 2-0 hubiera matado a cualquiera. No fue fácil y tengo que felicitar a los chicos por la reacción, logramos marcar cuatro goles y recuperar el partido, pero tenemos que ser buenos mostrando la maldad en el momento justo. trabajar y elevar el nivel de atención", reconoció el DT interista tras el cruce en el Giuseppe Meazza.

Alexis sigue encendido: gol y asistencia para lograr la remontada

Cabe destacar, también, que Inter también tuvo una gran remontada ante por Champions, aunque no la pudieron capitalizar. Los de Conte arrancaron abajo por dos goles, igualaron las acciones en el complemento, y cuando fueron por el gol de la victoria, el Merengue se los ganó con un tanto de Rodrygo.

7 & 14 - #Inter have gained the most points from losing position in the current campaign (7); on the other hand #Torino have dropped the most points from winning position (14). Overturn.#InterTorino #SerieA pic.twitter.com/NGwHsZmyQj