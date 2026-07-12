El Ajax se queda sin Yann Sommer, quien jugará en Bélgica

Yann Sommer, de 37 años y sin contrato tras dejar el Inter, jugará en el Club Brugge, según Sacha Tavolieri y Fabrizio Romano.

El portero defendió la portería del Inter durante los últimos tres años, pero no le renovaron el contrato y desde el 1 de julio se encontraba sin equipo.

Ahora ha llegado a un acuerdo con el Club Brugge. Según Romano, firmará un «contrato de corta duración», aunque Het Laatste Nieuws habla de un vínculo de tres años, hasta mediados de 2029.

El experto italiano en fichajes añade que Sommer tenía varias ofertas, algunas de España, pero optó por el Club Brugge.

En el club belga será el portero titular; en los últimos años ese puesto lo ocupaba Simon Mignolet (38), quien se retiró este verano.

Con el Inter disputó 139 partidos en tres años y suma 94 internacionalidades con Suiza, aunque no juega con su selección desde la Euro 2024.

El mes pasado La Gazzetta dello Sport informó del interés del Ajax, pero el equipo de Ámsterdam está a punto de fichar a Marc-André ter Stegen.