El Ajax anuncia oficialmente la llegada de Marcos Leonardo y aclara el importe del traspaso

Marcos Leonardo, de 23 años, es nuevo jugador del Ajax hasta 2031.

Procede del Al-Hilal saudí y el Ajax confirma un traspaso de «poco menos de 20 millones de euros», cifra que De Telegraaf eleva a 19,7 millones.

«Estoy muy contento de estar aquí», afirma Leonardo en la web del club. «Me siento como en casa. Es un proyecto ambicioso y me alegré cuando recibí la oportunidad de venir al Ajax. Me llenó de alegría».

«Otros brasileños fueron felices aquí y estoy seguro de que yo también lo seré con esta camiseta».

«Daremos muchas alegrías a la afición y, con suerte, seremos campeones. Si Dios quiere, nos esperan cosas bonitas. Estoy muy contento de estar aquí y espero dar muchas alegrías a los aficionados».

Jordi Cruijff también se muestra satisfecho con la llegada de Leonardo. «Hace tiempo que nos llama la atención Marcos y, por eso, estamos muy contentos de que haya fichado por el club. A pesar de su corta edad, ya cuenta con mucha experiencia: ha disputado más de 250 partidos oficiales como profesional y ha marcado más de 100 goles. Su principal cometido aquí es marcar goles y tenemos plena confianza en él», afirmó el director técnico.

El Ajax ya había acordado el traspaso con Al-Hilal y con el jugador; solo faltaba un sello para su permiso de residencia, pero ya lo tiene.

Leonardo dejó el Santos a principios de 2024 para fichar por el Benfica, y unos meses después el Al-Hilal lo adquirió por unos cuarenta millones de euros.

En 82 partidos con el Al-Hilal marcó 48 goles, lo que lo convierte en uno de los delanteros más productivos de la primera división saudí.