Dos rivales familiares en la AFC Sur están listos para enfrentarse el domingo, con los Indianapolis Colts recibiendo a los Jacksonville Jaguars.

Ambos equipos vienen de resultados muy diferentes: Indianápolis fue derrotado 48–27 por los San Francisco 49ers bajo las luces del lunes por la noche, mientras que Jacksonville sorprendió con una victoria 34–20 en la carretera contra los Denver Broncos.

Fecha y hora de inicio de Colts vs Jaguars

Los Indianapolis Colts se enfrentarán a los Jacksonville Jaguars en el Lucas Oil Stadium, Indianápolis, Indiana, el domingo 28 de diciembre de 2025, con el inicio programado para las 8:15 pm ET.

Fecha Domingo, 28 de diciembre de 2025 Hora de inicio 1:00 pm ET / 12:00 pm CT/ 10:00 am PT Estadio Lucas Oil Stadium Ubicación Indianápolis, Indiana

Cómo ver Colts vs Jaguars en TV y transmitir en vivo online

Canal de TV nacional: FOX

Servicio de streaming:Fubo

Mira el partido fuera de los Estados Unidos: DAZN

Jacksonville ya ha asegurado su pase a los playoffs, con una racha de seis victorias consecutivas que los tiene jugando su mejor fútbol en el momento perfecto. Dicho esto, los Jaguars aún no han asegurado oficialmente el título de la AFC Sur, ya que Houston se encuentra solo un juego atrás con dos semanas restantes en el calendario. Este enfrentamiento con los Colts es seguido por un final de temporada contra los Titans, que están en el fondo de la división, lo que le da a Jacksonville un camino claro hacia la corona. Trevor Lawrence estuvo agudo la semana pasada, lanzando para 279 yardas y tres touchdowns en la victoria sobre Denver.

Para Indianápolis, el panorama de postemporada es mucho más incierto. Los Colts se mantienen con un hilo y necesitan mucha ayuda para mantener vivas sus esperanzas de playoffs. Estarán pendientes de los resultados antes del comienzo, esperando que los Texans tropiecen contra los Chargers, y luego deben ocuparse del negocio contra Jacksonville. Si las cosas salen bien, podría establecerse un enfrentamiento decisivo contra Houston en la semana 18. Aún así, el impulso no está de su lado, ya que la derrota ante San Francisco marcó su quinta derrota consecutiva.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el juego de la NFL entre Colts y Jaguars.

En EE. UU., Colts vs Jaguars se transmitirá por FOX, que está disponible con la mayoría de los paquetes de cable y en nuestro servicio de streaming favorito, Fubo, que actualmente ofrece una prueba gratuita para nuevos suscriptores.

Ver acción de la NFL esta temporada se ha vuelto más fácil y versátil, con una mezcla de transmisiones de TV tradicionales y opciones de streaming exclusivas. Cuando se trata de conveniencia y cobertura, Fubo se destaca como una de las maneras más fáciles de seguir casi todas las jugadas y touchdowns.

Con acceso a casi 200 canales, Fubo permite a los fanáticos sintonizar todas las redes clave que transmiten juegos de la NFL, incluyendo CBS, NBC para Sunday Night Football, Fox para los enfrentamientos de la NFC de los domingos, ABC, ESPN para Monday Night Football, y la NFL Network. Eso significa que estás cubierto para casi todos los partidos de la temporada regular y los playoffs. ¿Quieres aún más acción? Puedes añadir NFL RedZone por $11 adicionales al mes y estar atento a cada drive anotador de toda la liga los domingos.

Mientras que Amazon Prime Video sigue siendo el hogar exclusivo para Thursday Night Football en 2025, los fanáticos en los mercados locales de los equipos aún pueden transmitir esos enfrentamientos en horario estelar a través de Fubo, convirtiéndolo en una opción flexible todo en uno. Y no es solo fútbol americano, Fubo está lleno de contenido deportivo. Desde juegos de MLB, NBA, y NHL hasta MLS y fútbol internacional, hay algo para cada fanático durante todo el año.

Ver los mejores momentos de Colts vs Jaguars

Los mejores momentos, actualizaciones en vivo y puntuaciones del enfrentamiento de la Semana 17 entre los Colts y los Jaguars estarán disponibles en NFL.com, el canal oficial de YouTube de la liga y en las plataformas de redes sociales de cada equipo. ESPN+ también te da acceso a acción ininterrumpida de la NFL durante toda la temporada, con juegos en vivo, contenido original, mejores momentos y más. Sigue junto.

NFL+ es el lugar preferido para los fanáticos que desean revivir juegos completos sin anuncios o disfrutar de los enfrentamientos locales y en horario estelar en vivo. Lo que antes era gratuito en la antigua aplicación de la NFL ahora viene con algunos beneficios adicionales, incluyendo acceso a NFL Network y, en el nivel Premium, el siempre adictivo NFL RedZone.

Por solo $7 al mes, el plan básico te ofrece juegos en vivo del mercado local y en horario estelar en tu teléfono o tableta, además de contenido bajo demanda y películas de la NFL sin anuncios. Pero el verdadero premio es RedZone, imprescindible para los fanáticos de la fantasía que quieren seguir cada jugada anotadora en toda la liga. A $15 por el paquete Premium, es la forma más asequible de obtenerlo.

Agregando al cambio en el streaming, ESPN está integrando NFL+ Premium en su nuevo paquete Unlimited. Ese paquete, que también incluye RedZone, cuesta $39.99 al mes.

Transmitir el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Puedes ver el juego desde dondequiera que estés en el mundo usando un servicio VPN (Red Privada Virtual) como Express VPN. Una VPN te permitirá crear una conexión segura en línea cuando estés en el extranjero por vacaciones o por trabajo, y quieras transmitir el juego en vivo. Incluso puedesprobar ExpressVPN sin riesgoscon una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de qué VPN usar o cómo usar una VPN, hemos revisado las mejores opciones disponibles para ver deportes en vivo - consulta la revisión de los mejores servicios de VPN aquí.