Dónde ver el Miami Dolphins vs New Orleans Saints: Transmisión en vivo, canales de TV y hora de inicio

Los New Orleans Saints (2–9) se dirigen al sur para enfrentar este domingo a los Miami Dolphins en el Hard Rock Stadium.

Fecha y Hora de Inicio del Dolphins vs Saints

Los Dolphins y Saints se enfrentarán en la Semana 13 de la temporada de la NFL en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida, el domingo 30 de noviembre de 2025, comenzando a la 1:00 pm ET o 10:00 am PT.

Fecha Domingo, 30 de noviembre de 2025 Hora de inicio 1:00 pm ET / 12:00 pm CT/ 10:00 am PT Estadio Hard Rock Stadium Ubicación Miami Gardens, Florida

Cómo ver Dolphins vs Saints en TV y streaming en vivo online

Canal de TV nacional: FOX

FOX Servicio de streaming:Fubo

New Orleans no pudo aprovechar el impulso de su victoria sobre Carolina, tropezando contra Atlanta la última vez. Ahora los Saints buscan reagruparse y lograr victorias consecutivas fuera de casa mientras intentan enderezar el rumbo de cara a diciembre. Tyler Shough se ha asentado como titular de los Saints, completando el 64.3% de sus lanzamientos para 829 yardas con tres touchdowns y tres intercepciones desde que asumió el trabajo. En el juego terrestre, Alvin Kamara sigue cargando con la mayor parte del trabajo, acumulando 471 yardas y un touchdown en 131 intentos. En el juego aéreo, Chris Olave sigue siendo la arma principal, con 69 recepciones para 734 yardas y cuatro touchdowns.

Miami, por otro lado, se ha estabilizado después de una mala racha. Los Dolphins rompieron una racha de tres derrotas consecutivas y desde entonces han ganado tres de sus últimos cuatro, incluyendo dos seguidos. Con algo de ritmo finalmente formando en ambos lados del balón, buscarán mantener las buenas vibraciones con otro triunfo en casa el domingo. Tua Tagovailoa ha conectado el 68% de sus pases, acumulando 2,123 yardas con 17 touchdowns frente a 13 intercepciones. DeVon Achane ha sido la chispa desde el backfield, liderando al equipo con 900 yardas por tierra y cinco touchdowns en 164 acarreos. Jaylen Waddle sigue siendo una amenaza constante a través del aire, con 49 recepciones para 722 yardas y cinco anotaciones.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NFL entre los Dolphins y los Saints.

En los EE. UU., Dolphins vs Saints se transmitirá por FOX, que está disponible en la mayoría de los paquetes de cable y en nuestro servicio de streaming favorito, Fubo, que actualmente ofrece una prueba gratuita para nuevos suscriptores.

Ver la acción de la NFL esta temporada se ha vuelto más fácil y versátil, con una combinación de transmisiones tradicionales de TV y opciones exclusivas de streaming. En cuanto a conveniencia y cobertura, Fubo se destaca como una de las maneras más fáciles de seguir cada jugada y anotación.

Con acceso a casi 200 canales, Fubo permite a los aficionados sintonizar todas las principales redes que transmiten partidos de la NFL, incluyendo CBS, NBC para el Sunday Night Football, Fox para los encuentros dominicales de la NFC, ABC, ESPN para el Monday Night Football, y la NFL Network. Eso significa que estás cubierto para casi todos los enfrentamientos de la temporada regular y los playoffs. ¿Quieres aún más acción? Puedes agregar NFL RedZone por un extra de $11/mes y seguir cada serie anotadora de la liga los domingos.

Mientras que Amazon Prime Video sigue siendo el hogar exclusivo para Thursday Night Football en 2025, los aficionados en los mercados de equipos locales aún pueden transmitir esos partidos de horario estelar a través de Fubo, convirtiéndolo en una opción flexible todo en uno. Y no se trata solo de fútbol americano: Fubo está cargado de contenido deportivo. Desde partidos de MLB, NBA y NHL hasta MLS y fútbol internacional, hay algo para cada aficionado durante todo el año.

Mira los mejores momentos de Dolphins vs Saints

Los mejores momentos, actualizaciones en vivo y puntuaciones del enfrentamiento de la Semana 13 entre los Dolphins y los Saints estarán disponibles en NFL.com, el canal oficial de YouTube de la liga y en las plataformas de redes sociales de cada equipo. ESPN+ también te da acceso a acción ininterrumpida de la NFL durante toda la temporada, con juegos en vivo, originales, momentos destacados y más. Síguelo.

NFL+ es el lugar ideal para los fanáticos que quieren revivir juegos completos sin publicidad o ver partidos locales y de horario estelar en vivo. Lo que antes era gratuito en la antigua aplicación de la NFL ahora viene con algunos beneficios adicionales, incluyendo acceso a NFL Network y, en el nivel Premium, el siempre adictivo NFL RedZone.

Por solo $7 al mes, el plan base te ofrece juegos en vivo dentro del mercado en horarios de máxima audiencia en tu teléfono o tableta, además de películas de la NFL sin anuncios y otros contenidos a la carta. Pero el verdadero premio es RedZone, un imprescindible para los fanáticos del fantasy que quieren seguir cada avance con anotación en la liga. A $15 en la versión Premium, es la forma más económica de conseguirlo.

Agregando al cambio en el streaming, ESPN está incorporando NFL+ Premium en su nuevo paquete Unlimited. Ese paquete, que también incluye RedZone, cuesta $39.99 al mes.

Transmitiendo el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Puedes ver el juego desde cualquier parte del mundo utilizando un servicio de VPN (Red Privada Virtual) como Express VPN. Una VPN te permitirá crear una conexión segura en línea cuando estés en el extranjero por vacaciones o trabajo, y quieras transmitir el juego en vivo. Incluso puedesprobar ExpressVPN sin riesgocon una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de qué VPN usar o cómo usar una VPN, hemos revisado las mejores opciones disponibles para ver deportes en vivo; consulta la reseña de los mejores servicios VPN aquí.