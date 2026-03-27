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Lamine Yamal Robert LewandowskiGOAL/Getty
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Dónde y cómo ver LaLiga 2025-26: En vivo online, streaming, TV y partidos

Primera División

LaLiga es uno de los mejores torneos del mundo, con la rivalidad por excelencia entre el Real Madrid y FC Barcelona.

LaLiga es una de la competiciones más importantes y más vistas del planeta, con el Real Madrid y FC Barcelona como sus grandes protagonistas, dos rivales que se encuentran en la cima de Europa y que año con año compiten por el título de liga, hasta el punto en que no ganar es considerado un fracaso rotundo por parte de sus aficiones.

Sin embargo, nunca se debe descartar a clubes como Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad, Real Betis y Villarreal para asomarse en la lucha por la cima de la clasificación. Al mismo tiempo, las luchas por entrar a competiciones continentales y evitar el descenso se encuentran llenas de protagonismo, todos con futbolistas de calidad que convierten el balompié español en uno de los más atractivos del mundo.

Barcelona es el campeón actual de la manod e figuras como Lamine Yamal y Pedri, mientras que Atlético de Madrid (2014 y 2021) es el único que ha logrado arrebatarle el título a los dos grandes desde 2005. Real Madrid saldrá a evitar un nuevo título de los Culés, para ello cuenta con estrellas de la talla de Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham.

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DÓNDE VER EN STREAMING Y TV LALIGA 2025-26 

LaLiga 2025-26 estará disponible en España por las señales de Movistar y DAZN y en México por SKY Sports. En Sudamérica se podrá seguir el torneo en ESPN y Disney+ o en DSports y DGO, de acuerdo al partido. Finalmente, en Estados Unidos estarán las opciones de ESPN Deportes, ESPN+ Plus y Fubo Sports.

PAÍS O ZONASEÑALES DE TV Y STREAMING
EspañaDAZN, Movistar
MéxicoSky Sports
SudaméricaESPN, Disney+, DSports, DGO
Estados UnidosESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports
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Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

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Últimos campeones de LaLiga

FC Barcelona y Real Madrid dominan con claridad el fútbol español en las últimas 10 temporadas, con cinco títulos para los Culés y cuatro para los Merengues, mientras Atlético de Madrid es dueño del trofeo restante, además de ser subcampeón en dos ocasiones en dicho lapso. Barcelona es el último de los dos gigantes en conseguir dos campeonatos consecutivos, lo cual ocurrió en las campañas de 2017-18 y 2018-19.

En el palmarés histórico la ventaja es para los Merengues con 36 títulos contra 28 de los Culés. Mucho más atrás se encuentran en el listado los clubes de Atlético de Madrid (11), Athletic Club de Bilbao (8), Valencia (6), Real Sociedad (2) y Deportivo La Coruña, Sevilla y Real Betis, todos con un trofeo a su nombre.

TemporadaCampeónSubcampeón
2024-25FC BarcelonaReal Madrid
2023-24Real MadridFC Barcelona
2022-23FC BarcelonaReal Madrid
2021-22Real MadridFC Barcelona
2020-21Atlético de MadridReal Madrid
2019-20Real MadridFC Barcelona
2018-19FC BarcelonaAtlético de Madrid
2017-18FC BarcelonaAtlético de Madrid
2016-17Real MadridFC Barcelona
2015-16FC BarcelonaReal Madrid

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