Dónde y cómo ver LaLiga 2025-26: En vivo online, streaming, TV y partidos

LaLiga es una de la competiciones más importantes y más vistas del planeta, con el Real Madrid y FC Barcelona como sus grandes protagonistas, dos rivales que se encuentran en la cima de Europa y que año con año compiten por el título de liga, hasta el punto en que no ganar es considerado un fracaso rotundo por parte de sus aficiones.

Sin embargo, nunca se debe descartar a clubes como Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad, Real Betis y Villarreal para asomarse en la lucha por la cima de la clasificación. Al mismo tiempo, las luchas por entrar a competiciones continentales y evitar el descenso se encuentran llenas de protagonismo, todos con futbolistas de calidad que convierten el balompié español en uno de los más atractivos del mundo.

Barcelona es el campeón actual de la manod e figuras como Lamine Yamal y Pedri, mientras que Atlético de Madrid (2014 y 2021) es el único que ha logrado arrebatarle el título a los dos grandes desde 2005. Real Madrid saldrá a evitar un nuevo título de los Culés, para ello cuenta con estrellas de la talla de Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham.

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV LALIGA 2025-26

LaLiga 2025-26 estará disponible en España por las señales de Movistar y DAZN y en México por SKY Sports. En Sudamérica se podrá seguir el torneo en ESPN y Disney+ o en DSports y DGO, de acuerdo al partido. Finalmente, en Estados Unidos estarán las opciones de ESPN Deportes, ESPN+ Plus y Fubo Sports.

PAÍS O ZONA SEÑALES DE TV Y STREAMING España DAZN, Movistar México Sky Sports Sudamérica ESPN, Disney+, DSports, DGO Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports

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Últimos campeones de LaLiga

FC Barcelona y Real Madrid dominan con claridad el fútbol español en las últimas 10 temporadas, con cinco títulos para los Culés y cuatro para los Merengues, mientras Atlético de Madrid es dueño del trofeo restante, además de ser subcampeón en dos ocasiones en dicho lapso. Barcelona es el último de los dos gigantes en conseguir dos campeonatos consecutivos, lo cual ocurrió en las campañas de 2017-18 y 2018-19.

En el palmarés histórico la ventaja es para los Merengues con 36 títulos contra 28 de los Culés. Mucho más atrás se encuentran en el listado los clubes de Atlético de Madrid (11), Athletic Club de Bilbao (8), Valencia (6), Real Sociedad (2) y Deportivo La Coruña, Sevilla y Real Betis, todos con un trofeo a su nombre.

Temporada Campeón Subcampeón 2024-25 FC Barcelona Real Madrid 2023-24 Real Madrid FC Barcelona 2022-23 FC Barcelona Real Madrid 2021-22 Real Madrid FC Barcelona 2020-21 Atlético de Madrid Real Madrid 2019-20 Real Madrid FC Barcelona 2018-19 FC Barcelona Atlético de Madrid 2017-18 FC Barcelona Atlético de Madrid 2016-17 Real Madrid FC Barcelona 2015-16 FC Barcelona Real Madrid

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