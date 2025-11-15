Dónde ver el Miami Dolphins vs Washington Commanders de NFL: Transmisión en vivo, canales de televisión y hora de inicio

La NFL hace su primera parada en Madrid el domingo, presentando el enfrentamiento entre Washington Commanders y los Miami Dolphins en un escenario internacional.

Fecha y hora del Dolphins vs Commanders

Los Dolphins y los Commanders se enfrentarán en la Semana 11 de la temporada de la NFL en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid, España, el domingo 16 de noviembre de 2025, comenzando a las 9:30 am ET.

Fecha Domingo, 16 de noviembre de 2025 Hora de inicio 9:30 am ET / 8:30 am CT/ 6:30 am PT Estadio Estadio Santiago Bernabéu Ubicación Madrid, España

Cómo ver Dolphins vs Commanders en TV y transmisión en vivo online

Canal de TV nacional: NFL Network

Servicio de streaming:Fubo

Los Commanders llegan a la semana habiendo perdido cinco partidos consecutivos, tanto en línea directa como contra el spread, y cuatro de esas derrotas ni siquiera estuvieron cerca, cada una por más de 20 puntos. Ha sido una racha complicada para Washington, y enfrentarse a un equipo de Miami en alza en el extranjero no hará las cosas más fáciles.

Washington entra cojeando a este enfrentamiento, y eso podría ser un eufemismo. El mariscal de campo de la franquicia, Jayden Daniels, está fuera de juego por una lesión en el codo, y su objetivo principal, Terry McLaurin, también está en la banca. La sala de receptores se ve aún más reducida con Noah Brown, Luke McCaffrey y Treylon Burks todos descartados también.

Miami ha sido una montaña rusa esta temporada, pero parece que están encontrando su ritmo. Los Dolphins vienen de una desmantelamiento de 30-13 de los Buffalo Bills, y solo dos semanas antes aplastaron a los Atlanta Falcons por 24 puntos como visitantes. Ahora se enfrentan a un equipo de Washington que ha estado cayendo en picada.

Eso deja a Marcus Mariota tratando de dirigir la ofensiva con un cuerpo de receptores improvisado, una tarea difícil para cualquiera, y significa que Washington probablemente no podrá explotar lo que ha sido una secundaria vulnerable de Miami.

Defensivamente, las cosas no son más alentadoras. Los Commanders estarán sin sus dos principales esquineros, Marshon Lattimore y Trey Amos, eliminando cualquier posibilidad real de frenar el ataque aéreo de Miami. Para empeorar las cosas, todavía están lidiando con la pérdida de Dorrance Armstrong, su principal cazamariscales, quien sufrió una lesión que lo deja fuera toda la temporada, y el estelar liniero interior Daron Payne está suspendido para este juego.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NFL entre Dolphins y Commanders.

LEER MÁS: Dolphins vs Commanders NFL Preview: Noticias del equipo, apuestas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y más

En Estados Unidos, Dolphins vs Commanders se retransmitirá por NFL Network, que está disponible en nuestro servicio de streaming favorito, Fubo, que actualmente ofrece una prueba gratuita para nuevos suscriptores.

Ver la acción de la NFL esta temporada se ha vuelto más fácil y versátil, con una mezcla de transmisiones tradicionales por televisión y opciones exclusivas de streaming. En cuanto a conveniencia y cobertura, Fubo se destaca como una de las formas más fáciles de seguir casi cada jugada y touchdown.

Con acceso a casi 200 canales, Fubo permite a los aficionados sintonizar todas las redes clave que transmiten juegos de la NFL, incluyendo CBS, NBC para el Sunday Night Football, Fox para los enfrentamientos dominicales de la NFC, ABC, ESPN para el Monday Night Football y la NFL Network. Eso significa que tienes cobertura para casi todos los partidos de la temporada regular y los playoffs. ¿Quieres aún más acción? Puedes añadir NFL RedZone por un extra de $11 al mes y estar al tanto de cada jugada de anotación de la liga los domingos.

Mientras Amazon Prime Video sigue siendo el hogar exclusivo de Thursday Night Football en 2025, los aficionados en los mercados de equipos locales aún pueden transmitir esos enfrentamientos de horario estelar a través de Fubo, lo que lo convierte en una opción flexible todo en uno. Y no solo es fútbol americano; Fubo está cargado de contenido deportivo. Desde juegos de MLB, NBA y NHL hasta MLS y fútbol internacional, hay algo para cada fanático durante todo el año.

LEER MÁS: Reseña de Fubo: Precios, planes, suscripciones, pruebas gratuitas y más

Más del Dolphins vs Commanders

Los mejores momentos, actualizaciones en vivo y puntuaciones del enfrentamiento de la Semana 11 entre los Dolphins y los Commanders estarán disponibles en NFL.com, el canal oficial de YouTube de la liga y en las plataformas de redes sociales de cada equipo. ESPN+ también te da acceso a la acción continua de la NFL durante toda la temporada, con juegos en vivo, contenido original, resúmenes y más. Síguelo.

NFL+ es el lugar ideal para los aficionados que desean revivir juegos completos sin publicidad o ver enfrentamientos en vivo locales y de horario estelar. Lo que antes era gratuito en la antigua aplicación de la NFL ahora viene con algunos beneficios adicionales, incluyendo el acceso a NFL Network y, en el nivel Premium, el siempre adictivo NFL RedZone.

Por solo $7 al mes, el plan básico te ofrece juegos en vivo dentro del mercado y en horario de máxima audiencia en tu teléfono o tableta, además de películas de la NFL sin anuncios y otros contenidos a la carta. Pero el verdadero premio es RedZone, un imprescindible para los fanáticos del fantasy que quieren seguir cada jugada de anotación en toda la liga. Por $15 para Premium, es la forma más económica de obtenerlo.

Sumándose a la sacudida del streaming, ESPN está incorporando NFL+ Premium a su nuevo paquete ilimitado. Ese paquete, que también incluye RedZone, cuesta $39.99 por mes.

Mira con VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Un VPN podría ser la solución a tus problemas.

Puedes ver el juego desde donde estés en el mundo usando un servicio de VPN (Red Privada Virtual) como Express VPN. Un VPN te permitirá crear una conexión segura en línea cuando estés en el extranjero por vacaciones o trabajo, y quieras transmitir el juego en vivo. Incluso puedesprobar ExpressVPN sin riesgoscon una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de qué VPN usar o cómo usar una VPN, hemos revisado las mejores opciones disponibles para ver deportes en vivo: consulta la reseña de los mejores servicios de VPN aquí.