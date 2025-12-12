Crystal Palace vs. Manchester City, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El domingo 14 de diciembre se verá una repetición de la final de la FA Cup de la temporada pasada cuando Crystal Palace se enfrente al Manchester City en la Premier League. El inicio es a las 15:00 (tiempo de España).

Dos de los equipos más en forma de la Premier League se enfrentan aquí en Londres, con Palace ganando sus últimos tres partidos en todas las competiciones, todos como visitante, incluidas las victorias en la Premier League contra Burnley y Fulham. En casa esta temporada, el Palace ya ha vencido a los campeones reinantes, Liverpool, y también ha derrotado a los Reds en Anfield para eliminarlos de la EFL Cup. Las Águilas están haciendo una declaración temprana esta temporada en la lucha por un lugar en la Liga de Campeones.

El Man City, campeón de Inglaterra cuatro veces consecutivas antes de que Liverpool les usurpara la temporada pasada, está empezando a encontrar su ritmo con cuatro victorias en sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones.

Vencieron al Real Madrid después de ir perdiendo, gracias a goles de Nico O'Reilly y el inquebrantable Erling Haaland. El gigante noruego tiene 145 goles en 167 apariciones con el City, incluyendo 15 en 15 partidos de la Premier League esta temporada, y ha marcado en cada una de sus últimas dos visitas a Selhurst Park en la EPL.

El entrenador del City, Pep Guardiola, ha nombrado un once inicial sin cambios en cada uno de sus últimos dos partidos, victorias sobre Sunderland y Real Madrid.

Cómo ver Crystal Palace vs Manchester City, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 y DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de NBC y Peacock.

Cómo ver en cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio de Crystal Palace vs Manchester City

Premier League - Premier League Selhurst Park

El partido se disputa este domingo 14 de diciembre a las 15:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Selhurst Park.

México: 08:00 horas

08:00 horas Argentina: 11:00 horas

11:00 horas Estados Unidos:09:00 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y plantillas

Noticias del equipo Crystal Palace

Daniel Munoz enfrentará hasta seis semanas de baja mientras se prepara para una cirugía por un problema en la rodilla, mientras que Ismaila Sarr es duda por una lesión de ligamentos en el tobillo. El emocionante mediocampista ofensivo aún se unirá a la selección de Senegal para la Copa Africana de Naciones 2025 después de este fin de semana.

El entrenador del Palace, Oliver Glasner, está siendo cauteloso con la forma física de Jean-Philippe Mateta tras un problema en la rodilla, aunque espera tenerlo de regreso en el entrenamiento y disponible para la selección aquí. Jaydee Canvot ha estado luchando contra una enfermedad. Cheick Doucoure, Chadi Riad y Caleb Kporha todavía están fuera.

Noticias del equipo Manchester City

El pilar del mediocampo, Rodri, se ha perdido los últimos ocho partidos del City y sigue siendo una duda importante aquí. Mateo Kovacic y John Stones están definitivamente descartados.

