Coto Sierra no se descarta para Colo Colo

"Lo que uno puede desear a veces choca con la realidad", señaló el ex entrenador del Al-Ittihad, que desea volver al extranjero.

"Lo he dicho reiteradamente, mi intención prioritaria es poder seguir dirigiendo en el extranjero. El deseo que uno tiene es una cosa, y las posibilidades y las alternativas que uno pueda tener son otras. No me cierro a ninguna alternativa, mientras se llegue a un buen consenso de poder trabajar", le respondió José Luis Sierra a Marcelo Barticciotto en Cooperativa cuando el campeón de América con los albos le consultó al entrenador por la opción de asumir .

La banca Popular está vacante desde el despido de Mario Salas y el fracaso en las negociaciones concretas con Luiz Felipe Scolari. Blanco y Negro, que pospuso la búsqueda del técnico por el COVID–19, se toma con calma los nombres que rondan mientras sigue gustando Gustavo Quinteros y Sergio Batista asume contactos. La danza de nombres es un vals que cambia y cambia de protagonista. Por el momento es Gualberto Jara el interino que se mantiene en el tiempo y el trabajo diario con los futbolistas.

"No me gusta hacer proyecciones. Lo que uno puede desear a veces choca con la realidad", redondeó Sierra, que pese a sus buenos números y su récord del mejor arranque defensivo en la historia de la institución fue criticado en su primera etapa en Macul, por su fútbol 'poco vistoso' pero que fundamentalmente ganaba.

75 goles hizo el Colo Colo de Sierra (64% de rendimiento) entre 2015 y 2016. Aquel plantel levantó el Apertura del primer año consignado, perdió la final de la Copa a manos de su archirrival Universidad de Chile y se inclinó a en su segundo semestre a nivel local y ante Independiente del Valle como local -pese a las positivas proyecciones- para decir adiós en la fase de grupos de la .

Después de no cumplir los objetivos deportivos, más la polémica salida de Tonso del equipo, el Coto renunció a la banca del Cacique para rápidamente dedicarse a dirigir en el Medio Oriente. Lo relevó un interinato de Hugo González y en Arabia Saudita, como DT del Al-Ittihad conquistó dos títulos locales y lo salvó del descenso en la liga en su segundo paso, tras volver de Shabab Al-Ahli de Dubai.

"He dirigido cuatro equipos, mi última experiencia yo creo que fue una de las mejores en el sentido de lo que pudimos conseguir. Cuando volví al Al-Ittihad en una situación complicada. Un equipo grande en términos de afición estar a 7 puntos de salvarse con 9 fechas por jugar, esa salvación ganando 6 partidos fue un tremendo logro, tanto o más que los dos títulos que logré en ese club en los años anteriores", remató Sierra, que alabó la actividad futbolística en Asia como una liga con equipos que en Chile pelearían el torneo.