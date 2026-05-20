La Copa Mundial de la FIFA 2026 ofrecerá un mes inolvidable de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá. Durante la fase de grupos, Nueva Zelanda enfrentará a Egipto en el BC Place de Vancouver.

Se prevé gran interés entre aficionados de Oceanía, África y Oriente Medio, pues Egipto sigue siendo una de las selecciones más seguidas del continente.

GOAL te ofrece toda la información para comprar entradas: precios, hospitalidad, detalles del estadio y dónde conseguir las más baratas en línea antes de que se agoten.

¿Cuándo es el partido entre Nueva Zelanda y Egipto?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas 21 de junio de 2026 – 19:00 Nueva Zelanda vs. Egipto BC Place, Vancouver Entradas

Partidos de Nueva Zelanda en la Copa del Mundo de 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Irán vs. Nueva Zelanda Estadio de Los Ángeles, Los Ángeles Entradas 21 de junio de 2026 Nueva Zelanda vs. Egipto BC Place, Vancouver Entradas 26 de junio de 2026 Nueva Zelanda vs. Bélgica BC Place, Vancouver Entradas

Calendario de Egipto en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Bélgica vs. Egipto Estadio de Seattle, Seattle Entradas 21 de junio de 2026 Nueva Zelanda vs. Egipto BC Place, Vancouver Entradas 26 de junio de 2026 Egipto vs. Irán Estadio de Seattle, Seattle Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el partido Nueva Zelanda vs. Egipto?

Hay varias formas de conseguir entradas para el partido Nueva Zelanda vs. Egipto en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La FIFA vende entradas en distintas fases : sorteos aleatorios y una venta final por orden de llegada.

vende entradas en distintas fases sorteos aleatorios y una venta final por orden de llegada. Plataforma de reventa oficial de la FIFA : permite comprar entradas de reventa verificadas de forma segura.

oficial de la FIFA permite comprar entradas de reventa verificadas de forma segura. Plataformas secundarias: sitios como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados.

sitios como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados. Paquetes de hospitalidad: ofrecen asientos VIP, salones de lujo, catering exclusivo y acceso premium el día del partido.

Todas las entradas serán digitales y se entregarán a través de la app oficial de la FIFA.

Quienes busquen las entradas más baratas para el partido Nueva Zelanda-Egipto deben consultar la disponibilidad con antelación, ya que los precios en las plataformas de reventa pueden subir rápido cerca del inicio del encuentro.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Nueva Zelanda y Egipto?

La FIFA usa precios dinámicos, por lo que el valor varía según categoría, ubicación y demanda.

Los encuentros de la fase de grupos son los más asequibles, con asientos de categoría básica en todas las sedes de EE. UU., Canadá y México.

Se estima que las entradas más baratas para el partido Nueva Zelanda-Egipto cuesten entre 70 y 140 dólares, según ubicación y demanda de reventa.

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60 $ - 120 $ 150–350 $ 400–2.030 $

Quienes busquen las mejores ofertas deben comprar cuanto antes, antes de que se agoten las existencias y suban los precios de reventa.

Todo lo que necesitas saber sobre el BC Place

El partido entre Nueva Zelanda y Egipto se disputará en el BC Place de Vancouver, uno de los principales recintos deportivos y de entretenimiento de Canadá.

Ubicado en el centro de Vancouver, destaca por sus modernas instalaciones, su techo retráctil y su ambiente electrizante en los grandes eventos.

El estadio acoge con frecuencia partidos internacionales de fútbol, conciertos y grandes eventos deportivos, y se perfila como una de las sedes clave de Canadá para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Se espera que acoja a más de 50 000 aficionados durante los partidos de la Copa del Mundo.

Se espera un ambiente vibrante, sobre todo con los aficionados egipcios, famosos por su pasión en los torneos internacionales.