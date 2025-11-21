Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Major League Soccer
team-logoFC Cincinnati
TQL Stadium
team-logoInter Miami CF
Mira el partido enMira el partido en streaming con NORDVPN
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Cincinnati vs. Inter Miami, Semifinales de Conferencia de la MLS: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la MLS entre Cincinnati e Inter de Miami, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Cincinnati recibe a Inter Miami este domingo 23 de noviembre a las 17:00 horas (tiempo local) en el estadio TQL, por las Semifinales de Conferencia de la MLS 2025.

Sigue aquí en directo el Cincinnati vs. Inter Miami de la MLS 2025

El Orange and Blue clasificó a las semifinales de conferencia después de vencer por 1-0 y 2-1 a Columbus Crew en la primera ronda de los playoffs.

Por su parte, las Garzas derrotaron por 3-1 y 4-0 a Nashville en la fase anterior, con cinco anotaciones de Lionel Messi durante el cruce.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
New York City FC crest
New York City FC
NYC

Cómo ver Cincinatti vs Inter Miami, MLS 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaApple TV (MLS Seasson Pass)
SudaméricaApple TV (MLS Seasson Pass)
MéxicoApple TV (MLS Seasson Pass)
Estados UnidosApple TV (MLS Seasson Pass)

El partido estará disponible en España, México, Sudamérica y Estados Unidos se podrá seguir a través de Apple TV con el MLS Season Pass.

Mira la MLS en Apple TV

Ve los detalles

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Cincinatti vs Inter Miami

crest
Major League Soccer - Playoff
TQL Stadium

El partido se disputa este domingo 23 de noviembre a las 17:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio TQL.

  • México:16:00 horas
  • Argentina:19:00 horas
  • España:23:00 horas

Noticias del equipo y escuadras

FC Cincinnati contra Inter Miami CF alineaciones

FC CincinnatiHome team crest

4-4-1-1

Formación

4-3-3

Home team crestMIA
18
R. Celentano
29
L. Engel
4
N. Hagglund
12
M. Robinson
16
T. Hadebe
8
Brenner da Silva
20
P. Bucha
11
S. Gidi
66
E. Echenique
10
Evander Ferreira
9
K. Denkey
34
R. Rios Novo
18
J. Alba
57
M. Weigandt
32
N. Allen
37
M. Falcon
7
R. De Paul
11
B. Rodriguez
5
S. Busquets
21
T. Allende
10
L. Messi
24
M. Silvetti

4-3-3

MIAAway team crest

CIN
-Alineación

Suplentes

Manager

  • P. Noonan

MIA
-Alineación

Suplentes

Manager

  • J. Mascherano

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias de Cincinnati

Los Orange and Blue buscan su primer título de liga de su historia, con solo una Supporters Shield en sus vitrinas.

Noticias del Inter Miami

Sergio Busquets habló en conferencia de prensa sobre el cruce con Cincinnati, el cual consideró uno muy complicado.

"Va a ser un partido muy difícil, ellos son muy fuertes en su estadio. Llevan varios años haciéndolo muy bien, quedando muy bien. Tienen un sistema muy peculiar con grandes jugadores y va a ser un reto para nosotros jugar fuera y contra un gran equipo”.

Cómo llegan al partido

CIN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
1/5

MIA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
17/5
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de Enfrentamientos Directos

CIN

Últimos partidos

MIA

3

Victorias

1

Empate

1

Victoria

10

Goles marcados

3
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Clasificación

Enlaces útiles

Anuncios
0