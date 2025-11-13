'Me enseñaron a ser profesional dentro y fuera del campo' - Pedri recuerda las lecciones de Lionel Messi y Sergio Busquets en sus inicios en el Barcelona

Pedri, rostro de la más reciente edición de Revista Barça, encarna un símbolo de evolución dentro del club. Aquel joven tranquilo de 17 años que llegó con ilusión hoy se ha convertido en una de las figuras más influyentes del equipo. Cinco años después de su debut, el canario es el corazón del mediocampo azulgrana y uno de los referentes en la nueva era del Barcelona, tras las salidas de Messi, Busquets, Jordi Alba y Gerard Piqué.

Bajo las órdenes de Hansi Flick, Pedri ha sido una pieza clave esta temporada. Antes de sufrir su más reciente contratiempo —una rotura distal del bíceps femoral— había sido titular en 13 encuentros y superado los 1,000 minutos de juego, dirigiendo el ritmo del Barça con su visión e inteligencia. Incluso en la derrota 2-1 frente al Real Madrid, el centrocampista, visiblemente fatigado, se mantuvo en el campo hasta los minutos finales, cuando fue expulsado tras ver la segunda amarilla.

La lesión llega tras una exigente racha de 41 apariciones consecutivas, pero en el club confían en que este parón forzoso le permitirá recuperar fuerzas y estabilidad física. Durante su recuperación, Pedri ha aprovechado el tiempo para reflexionar sobre las lecciones que moldearon su camino: de ser un joven rodeado de leyendas a convertirse en un líder dispuesto a guiar a la nueva generación. Inevitablmente, esa introspección lo llevó a recordar a quienes marcaron su formación.

