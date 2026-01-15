Chivas vs Querétaro, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Chivas recibe al Querétaro este sábado 17 de enero a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron, como parte de la actividad de la jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El Guadalajara ha tenido un inicio de torneo inmejorable con dos victorias de manera consecutiva y mostrando un muy buen desempeño y en su regreso a casa, van por un tercer triunfo que los podría catapultar al liderato general.

Los Gallos Blancos sucumbieron en casa ante los Xolos de Tijuana a media semana y ahora, les tocará meterse a una cancha complicada en la que intentarán sorprender para poder salir con puntos, algo que se antoja complicado para su causa.

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Prime Video Estados Unidos Fox Deportes, Telemundo, Universo Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México por Prime Video, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de Fox Deportes, Telemundo y Universo. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Hora de inicio de Chivas vs Querétaro

Liga MX - Clausura Estadio Akron

El partido se disputa este sábado 17 de enero a las 17:07 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Akron.

México: 17:07 horas

Estados Unidos:18:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 20:00 horas

20:00 horas España:00:00 horas

CD Guadalajara contra Queretaro FC alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager G. Milito Alineación probable Suplentes Manager E. Gonzalez

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Chivas

Chivas parece haber entrado en su mejor momento bajo la gestión de Gabriel Milito y han comenzado una inercia positiva que ilusiona a los aficionados del Guadalajara con aspirar a competir por el título de la Liga MX que se les ha negado desde el Apertura 2017, cuando se consagraron campeones con Matías Almeyda.

Pese a la salida de elementos de renombre como Javier 'Chicharito' Hernández, Alan Mozo, Isaac Brizuela y Cade Cowell, además de que el entrenador argentino ya no cuenta con Alan Pulido y Erick Gutiérrez, el Rebaño Sagrado no ha resentido sus ausencias y ha mostrado una de sus mejores versiones de los últimos tiempos.

El 'Oso' González y 'Tiba' Sepúlveda aún no podrán ser parte de la plantilla en este duelo, debido a que continúan en el proceso de recuperación de sus respectivas lesiones.

Noticias de Querétaro

Los Gallos Blancos perdieron en su debut en casa contra Xolos a media semana y dieron indicios una vez más, de que será un torneo largo para su causa, debido a la poca profundidad de plantel con la que cuentan y con la que tratarán de competir de la mejor manera posible. El juego contra las Chivas pinta muy complicado, pero confían en sacar un resultado positivo de un campo complicado, como lo hicieron en la primera fecha ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.

Para Querétaro será de vital importancia sumar la mayor cantidad de puntos posibles este semestre, pues aunque están alejados de los últimos lugares del cociente, el siguiente año podrían tener serios problemas en la lucha por intentar evitar pagar la multa económica.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

