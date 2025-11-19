Chelsea vs. FC Barcelona, Champions League femenina: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Chelsea recibe a FC Barcelona este jueves 20 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Stamford Bridge, por la cuarta jornada de la temporada 2025-2026 de la Champions League femenina.

Sigue aquí en directo el Chelsea vs. FC Barcelona de la Champions League femenina 2025-26

Las Blues llegan al compromiso después de vencer por marcador de 6-0 a St. Pölten en la fecha tres, con dobletes de Sam Kerr y Catarina Macário, junto a un gol de Wieke Kaptein. El equipo dirigido por Sonia Bompastor es cuarto en la clasificación con siete puntos.

Por su parte, las Culés derrotaron por 3-0 a OH Leuven en su más reciente partido en el certamen continental, con anotaciones de Alexia Putellas e Irene Paredes. El cuadro a cargo de Pere Romeu es líder en la tabla con nueve unidades.

Cómo ver Chelsea femenino vs FC Barcelona femenino, Champions League femenina 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España Disney+, TV3 Sudamérica ESPN 2, Disney+ México TVC Deportes Estados Unidos ESPN Deportes, Paramount+, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de Disney+ y TV3, mientras que en México se podrá seguir por TVC Deportes.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, Paramount+, CBSSN, Fubo Sports.

Hora de inicio de Chelsea vs FC Barcelona

El partido se disputa este jueves 20 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Stamford Bridge.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del Chelsea femenino

Las Blues buscan la cima en la Champions, pero también en Inglaterra, donde actualmente ocupan la segunda posición en la clasificación.

Noticias del FC Barcelona femenino

Las Culés vienen de un gran triunfo en la Liga F, donde se llevaron El Clásico por 4-0 frente a Real Madrid, para tomar una ventaja de seis puntos en la cima del campeonato.

