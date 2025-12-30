Cagliari vs. AC Milán, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

La Serie A se reanuda en 2026 con el partido de la jornada 18 entre el Cagliari y el Milán. Los Rossoneri recuperaron su victoria al vencer al Verona entre Navidad y Nochevieja en San Siro: una victoria contundente por 3-0 que permite a Pulisic y compañeros de permanecer en plena lucha por el Scudetto, con solo un punto menos que el Inter.

Éxito fundamental en la última jornada también para el Cagliari: la remontada sobre el Torino ha permitido a los sardos poner seis puntos de margen sobre la zona de descenso.

A continuación, toda la información sobre el partido: horario, probables alineaciones y dónde verlo en televisión y streaming.

Cómo ver Cagliari vs AC Milán, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN y LaLiga TV M3, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Fubo Sports.

Cagliari- AC Milán: hora de inicio

El partido se disputa este viernes 2 de enero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Arena Cerdeña.

México: 13:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Noticias sobre el Cagliari

En el Cagliari está ausente Folorunsho, lesionado en la rodilla, así como Belotti, Felici y Zè Pedro. Sardos con Gaetano apoyando a Kilicsoy, Esposito corre el riesgo de ir al banco. Palestra y Obert son los favoritos en los extremos, pero también hay que tener en cuenta a Idrissi.

Noticias sobre el AC Milán

En el Milan debería volver a aparecer Leao: el portugués se ha entrenado con el grupo y podría ser convocado, compitiendo por el puesto con Nkunku como favorito. Gabbia aún no está listo: su convocatoria es difícil, pero incluso si viajara a Cagliari, será De Winter quien juegue desde el inicio. Fullkrug también está disponible.

Forma

En la Serie A, el Milan está invicto desde la primera jornada de la primera vuelta: 7 puntos en las últimas tres jornadas, con el 3-0 al Verona que devolvió el éxito a los rossoneri. El Cagliari, en cambio, volvió a la victoria en el viaje a Turín, que siguió al empate 2-2 en casa contra el Pisa.

Partidos entre los dos equipos

Doble empate en la pasada temporada: 1-1 en San Siro y un sorprendente 3-3 en el Unipol-Domus. Sin embargo, el Cagliari no ha derrotado al Milan desde mayo de 2017.

Clasificación

Milán segundo detrás del Inter, que lidera la Serie A con 36 puntos frente a los 35 de los rossoneri. El Cagliari es decimocuarto, con 18 puntos en 17 partidos, y seis puntos de ventaja sobre el Verona decimoctavo.