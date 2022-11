Brasil vs. Suiza en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido del Mundial Qatar 2022

Sigue el minuto a minuto entre Brasil y Suiza, correspondiente al Grupo G del Mundial de Qatar 2022.

Brasil y Suiza se enfrentan en partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo G del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio 974 como escenario, se da un choque que definirá al líder del sector de cara a la última fecha y dejará el panorama más claro rumbo a los octavos de final.

La Canarinha se presenta al compromiso después de vencer por marcador de 2-0 a Serbia con un doblete de Richarlison, con quizá el gol más bello del Mundial hasta el momento. El equipo dirigido por Tite es líder de grupo gracias a la diferencia de goles.

Por su parte, la Nati derrotó por 1-0 a Ghana en la primera jornada con anotación de Breel Embolo. El cuadro a cargo de Murat Yakin se colocó en el segundo sitio del tablero con tres puntos, igualado en unidades con los brasileños.

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

BRASIL - SUIZA, GOLES Y MINUTO A MINUTO

El choque entre la Canarinha y la Nati, minuto a minuto.

🔛 ¡Arranca el partido de la Canarinha!



🇧🇷 BRA 0-0 SUI 🇨🇭#GolMundial pic.twitter.com/Qp4oi1Zf7b — Gol Mundial (@Gol) November 28, 2022

¡Ya en marcha el partido!

¡Suenan los himnos en el estadio!

¡ALINEACIÓN CONFIRMADA EN BRASIL!

Equipe escalada! 🇧🇷🤩



O técnico Tite definiu os 11 jogadores que iniciarão a partida contra a Suíça, às 13h (de Brasília).



A Seleção Brasileira vai em busca da segunda vitória seguida na Copa do Mundo!



É dia de Brasa, amigos! 😎#VemJogarJunto em busca de mais uma ⭐️! pic.twitter.com/LcPKhQBAFu — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 28, 2022

¡ASÍ SALE SUIZA!

Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. Brasil enfrenta a Suiza en la fecha 2 del Grupo G del Mundial Qatar 2022, en el estadio 974.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Brasil - Suiza FECHA Lunes 28 de noviembre ESTADIO 974 | Doha, Qatar HORARIO 13:00 (ARG, BRA, CHI), 11:00 (COL), 10:00 (MÉX), 17:00 (ESP), 08:00 (PT), 11:00 (ET) (USA)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports y la TV Pública, mientras que en Chile la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, Chilevisión y Canal 13. En México estarán las opciones de Sky Sports, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FOX. Finalmente, en Colombia el juego se podrá ver a través de DirecTV Sports, RCN y Caracol.

País Canal México Sky Sports (534/1534 y 536/1536) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FOX (465/DirecTV) Argentina DirecTV Sports (610-619)/DirecTV Go), TV Pública (11-Flow, 8 Telecentro, 121 DirecTV) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619), Canal 13 (13/TV Abierta, 22-713/VTR, 152-1152/DirecTV), Chilevisión (11/TV Abierta, 21-711/VTR, 151-1151/DirecTV) Colombia DirecTV Sports (610-619), RCN (135/DirecTV), Caracol (132/DirecTV)

El juego entre Brasil y Suiza estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

FORMACIONES

BRASIL

Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Casemiro, Paquetá; Raphinha, Richarlison, Vinicius

SUIZA

Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Rieder; Sow, Vargas, Embolo