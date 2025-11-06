Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Serie A
team-logoBologna
Stadio Renato Dell'Ara
team-logoSSC Nápoles
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Bolonia vs. Napoli, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Serie A entre Bolonia y Napoli, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Bolonia recibe a Napoli este domingo 9 de noviembre a las 15:00 horas (España) en el estadio Renato Dall'Ara, por la décima primera jornada de la temporada 2025-2026 de la Serie A.

Sigue aquí en directo el Bolonia vs. Napoli de la Serie A 2025-26

Los Rossoblù llegan al compromiso después de vencer por marcador de 3-1 a Parma en la fecha 10, con un doblete de Santiago Castro, junto a un gol de Juan Miranda. El equipo dirigido por Vincenzo Italiano es quinto en la clasificación con 18 puntos.

Por su parte, los Azzurri empataron por 0-0 frente a Como 1907 en su más reciente partido de liga. El cuadro a cargo de Antonio Conte es líder en la tabla con 21 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Bolonia vs Napoli, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaDAZN
SudaméricaDisney+
MéxicoESPN, Disney+
Estados UnidosFOX Deportes, DAZN, Paramount+, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Bolonia vs Napoli

crest
Serie A - Serie A
Stadio Renato Dell'Ara

El partido se disputa este domingo 9 de noviembre a las 15:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Renato Dall'Ara.

  • México:08:00 horas
  • Argentina:11:00 horas
  • Estados Unidos:09:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Bologna contra SSC Nápoles alineaciones

BolognaHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-3-3

Home team crestNAP
1
L. Skorupski
14
T. Heggem
33
J. Miranda
26
J. Lucumi
2
E. Holm
21
J. Odgaard
4
T. Pobega
7
R. Orsolini
19
C
L. Ferguson
11
J. Rowe
24
T. Dallinga
32
V. Milinkovic-Savic
13
A. Rrahmani
4
A. Buongiorno
3
M. Gutierrez
22
C
G. Di Lorenzo
99
A. Zambo Anguissa
8
S. McTominay
68
S. Lobotka
19
R. Hoejlund
20
E. Elmas
21
M. Politano

4-3-3

NAPAway team crest

BOL
-Alineación

Suplentes

Manager

  • V. Italiano

NAP
-Alineación

Suplentes

Manager

  • A. Conte

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Bolonia

Los Rossoblù se han convertido en una de las agradables sorpresas de la temporada, actualmente en el top 5 del calcio. Esto al mismo tiempo que compiten en la Europa League, donde han sumado puntos y se perfilan para al menos clasificar al play-off.

Noticias del Napoli

Los Azzurri son uno de los equipos relacionados a Giovane, el delantero brasileño del Hellas Verona, quien suma un gol y tres asistencias en la Serie A y ha dejado una grata impresión.

Cómo llegan al partido

BOL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/4
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

NAP
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

BOL

Últimos partidos

NAP

1

Victoria

3

Empates

1

Victoria

5

Goles marcados

6
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación

Enlaces útiles

