Hamza Abdelkarim, de 18 años, es uno de los delanteros con proyecto más prometedores del mundo, según lo describió el diario"Sport" catalán.

El Barcelona se adelantó para incorporarlo, después de apostar con fuerza por su cesión, y luego por su fichaje definitivo, antes de vincularlo con la renovación de su contrato y elevar el importe de su cláusula de rescisión.

Hamza deslumbró a los seguidores durante la pretemporada, y también se convirtió en un elemento importante con la selección absoluta de Egipto, lo que hizo que las miradas se dirigieran hacia él con fuerza en el mercado de fichajes.

La puja por Hamza llegó dentro y fuera de las oficinas, después de que las mejores agencias de representación de jugadores comenzaran a moverse para intentar hacerse con el delantero egipcio y gestionar el futuro de su carrera, según "Sport".

Durante las últimas semanas, los movimientos en torno al jugador se han incrementado, y el próximo período podría deparar novedades en este aspecto, aunque el estado de tranquilidad dentro del Barcelona sigue siendo grande, ante el éxito en asegurar el futuro de Hamza hasta ahora.

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La relación entre el club y el entorno personal del jugador parece excelente, sobre todo porque la familia de Hamza apostó por el Barcelona y se siente satisfecha con este paso.

A pesar de ello, Hamza casi no ha tenido hasta ahora oportunidades reales con el primer equipo en los partidos oficiales, ya que solo disputó 5 minutos ante el Rayo Vallecano; además, la reconversión de Raphinha a la posición de delantero puro, junto al fichaje de Gabriel Jesus, le deja un margen estrecho para participar.

El plan del Barcelona consiste en que Hamza dispute entre 10 y 15 partidos con el primer equipo esta temporada, con el objetivo de darle la oportunidad de progresar y madurar de forma calculada.

Se espera que lleguen varias ofertas por su cesión durante el mercado de fichajes invernal de enero, pero el objetivo común entre el jugador y el club es continuar su desarrollo con calma dentro del Barcelona, y hasta ahora no hay indicios de un cambio en este plan, a menos que Hamza reclame conseguir más minutos, por temor a que la falta de juego afecte a su desarrollo, algo que no ha ocurrido hasta ahora.

Temores en el club catalán

En el Barcelona existen algunos temores respecto a la participación de Hamza en el próximo partido de Egipto, ya que los Faraones se enfrentan a la selección de Sudán del Sur el martes, y todos los indicios apuntan a que el joven delantero será titular, ante la ausencia de Mohamed Salah en el encuentro.

El partido se disputa sobre una superficie de césped artificial y en unas condiciones que no parecen ideales, por lo que el Barcelona espera que Hamza no sufra ningún problema, sobre todo ahora que se ha convertido en uno de los elementos fijos en los planes y las listas del club.

El mensaje dentro del club catalán es claro: el Barcelona tiene una joya, un jugador del que se espera que el ruido a su alrededor aumente durante el próximo período. Y en Egipto también ha comenzado a agotarse la paciencia por sus pocos minutos de juego, pero el entrenador Hansi Flick sabe cómo manejarlo, con el convencimiento de que existe un delantero puro para el futuro, según "Sport".



