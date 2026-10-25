Para ver gratis en Estados Unidos el partido más grande del fútbol español, Barcelona contra Real Madrid, tienes varias opciones excelentes dependiendo de si quieres verlo en una televisión tradicional a través de tu filial local de ABC o retransmitirlo en un dispositivo digital.

Este choque de LaLiga arranca hoy, domingo 25 de octubre de 2026, en directo desde el Nou Camp, cuando el Barcelona de Hansi Flick recibe a su mayor rival, el Real Madrid de José Mourinho. El Barça es líder de LaLiga y aventaja en seis puntos al visitante de hoy.

Pruebas gratuitas de retransmisión de TV en directo

Si no tienes una antena tradicional y quieres ver la retransmisión completa de la cadena en tu dispositivo de streaming, puedes registrarte en una prueba gratuita temporal de un servicio premium de retransmisión de TV en directo. Solo recuerda cancelar tu suscripción antes de que termine el periodo de prueba para que no te cobren una factura mensual.

Fubo es uno de los servicios que actualmente ofrece una prueba gratuita de cinco días para los nuevos suscriptores en todos los paquetes. Es una forma ideal de acceder a la mayoría de los partidos de LaLiga que se disputan durante una jornada de fin de semana de viernes a lunes. Actualmente hay una oferta de primer mes que puede ofrecer a los clientes hasta 30 dólares de descuento.

Antena de televisión en abierto (OTA)

Dado que los partidos estelares se emiten en los principales canales de las cadenas locales en lugar de en las cadenas de cable premium en Estados Unidos, puedes verlos 100% gratis utilizando una antena de televisión digital estándar conectada directamente a tu televisor.

Para comentarios en inglés: Sintoniza tu emisora local de ABC .

Números de canal de ABC

Para las compañías de cable tradicionales como Xfinity (Comcast), Spectrum (Charter), Cox y Optimum, los números exactos de canal están vinculados directamente a la filial de retransmisión local de tu ciudad.

Aquí tienes dónde se encuentra la cadena en los diez mayores mercados televisivos de Estados Unidos:

Área metropolitana de Nueva York

ABC: Canal 7 (WABC-TV)

Área de Los Ángeles

ABC: Canal 7 (KABC-TV)

Área de Chicago

ABC: Canal 7 (WLS-TV)

Área de Dallas-Fort Worth

ABC: Canal 8 (WFAA)

Área de Filadelfia

ABC: Canal 6 (WPVI-TV)

Área de Houston

ABC: Canal 13 (KTRK-TV)

Área de Atlanta

ABC: Canal 2 (WSB-TV)

Área de Washington D. C.

ABC: Canal 7 (WJLA-TV)

Área de Boston

ABC: Canal 5 (WCVB-TV)

Área de San Francisco-Oakland-San José

ABC: Canal 7 (KGO-TV)

Si estás fuera de Estados Unidos y deseas ver la cobertura televisiva del país para los próximos partidos de LaLiga en tu servicio de streaming preferido, puedes hacerlo evitando las restricciones geográficas mediante una red privada virtual (VPN).



